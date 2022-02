Frank Margerin: Lucien Gesamtausgabe

Es ist etwas ruhig geworden um Lucien, den Mann mit der Bananen-Tolle, der in der Pariser Vorstadt mit seinen Kumpels Gillou, Ricky und Riton abhängt. Die letzten Lebenszeichen gab es hierzulande Anfang der 90er-Jahre bei Carlsen, doch jetzt kommt es ganz dick.

Frank Margerin schuf Lucien 1979 eigentlich nur für eine der Rockmusik gewidmete Ausgabe des legendären Fantasy-Magazins Métal hurlant. Doch der Möchtegern-Rockstar kam so gut an, dass weitere Aufritte und zahlreiche Alben folgten. Basierend auf der dreibändigen französischen Intégrale-Edition startet der München Riedl Verlag jetzt eine Gesamtausgabe mit den Erlebnissen der Vorstadtgang.

Der erste Band enthält die Alben Wählt Rocky, Metallische Bananen, Radio Lucien und Café Lucien mit Wählt Rocky, Metallische Bananen, Radio Lucien, Café Lucien mit insgesamt mehr als sechzig meist recht kurzen, gelegentlich auch schwarzweißen Comics in unchronologischer Reihenfolge. Als Anhang gibt es ein Dossier mit den Titelbildern der französischen Ausgaben und eine Chronologie der deutschen Margerin-Veröffentlichungen.

Trotz seines Rocker-Looks ist Lucien keineswegs ein Bürgerschreck. Die meist in Paris – aber auch am Meer oder auf der Skipiste – spielenden Geschichten sind liebenswürdig und haben oft überraschende Pointen. So scheint es Lucien im Onepager Der Anmach-Trick mühelos zu gelingen, sich mit einem attraktiven Mädchen zu verabreden. Doch im neunten und letzten Panel ist zu sehen, dass es sich nicht um eine echte Anmache handelt, sondern ein Werbespot für Zahnpasta mit Lucien in der Hauptrolle gedreht wurde.

Schön, dass der Vorstadt-Casanova endlich zurück ist!

