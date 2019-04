Frank Miller: Xerxes

2014 kam mit 300 – Rise of an Empire ein Film in die Kinos, der auf einen seinerzeit noch nicht erschienenen Comic von Frank Miller basierte. Erst 5 Jahre danach erschien Xerxes und hat nur sehr wenig mit dem Film gemein, in dessen Zentrum Seeschlacht von Salamis steht, in der sich 480 vor Christi Griechen und Perser gegenüberstanden.

Dieses größte Seegefecht des Altertums findet in Frank Millers Comic gar nicht statt und die Titelfigur, der persische Herrscher Xerxes, spielt auch nur in der ersten Hälfte des Comics eine Rolle. Miller Erzählung erstreckt sich über den Zeitraum von 499 bis 330 vor Christus und trägt den Untertitel Der Niedergang des Hauses Dareios und der Aufstieg Alexanders.

Genau wie bei seinem Meisterwerk 300 veröffentlichte Frank Miller seine Geschichte zunächst wieder in fünf Comic-Heften. Diese bestehen ausschließlich aus durchgehend illustrierten Doppelseiten, die oft nur aus einem Panel bestanden. Auch diesmal kann der Comic erst in der querformatigen Gesamtausgabe in voller Pracht (und ohne Knick in der Mitte) gelesen werden.

300 wurde auch durch die erdige Kolorierung von Millers damaliger Ehefrau Lynn Varley zu einem Meilenstein des Comics. Diesmal stammen die Farben vom erfahrenen Superhelden-Koloristen Alex Sinclair (Batman: Hush), der für strahlende Lichteffekte und plastische Verläufe sorgte.

Optisch ist Xerxes überdurchschnittlich, aber nicht so innovativ wie der Vorgänger. Inhaltliche wird eine atemlos (aber manchmal auch etwas zusammenhanglos) dargebotene Erzählung in der 1½ Jahrhunderte Altertum auf etwas über 100 Seiten abgehandelt werden. Dennoch wird (und sollte) sich niemand, dem 300 etwas bedeutet, diesen Comic entgehen lassen!

