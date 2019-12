Nach einem Drehbuch von Luc Besson drehte Pierre Morel bereits den zwar äußerst spannenden aber inhaltlich ganz schön zweifelhaften Thriller 96 Hours mit Liam Neeson. Der französische Film bemühte sich – wohl aus finanziellem Kalkül – alle Vorurteile zu bestätigen, die in den Köpfen von US-Amerikanern bezüglich des alten Europas herumspuken. In dieser Hinsicht ist From Paris with Love ein deutlicher Fortschritt.

Auch diesmal wurde für die Hauptrolle des Actionfilms ein international populärer Schauspieler verpflichtet. John Travolta mischt als CIA-Agent Charlie Wax mit drastischen Methoden die Unterwelt der französischen Hauptstadt auf. Travolta mit Glatze, Ohrring, albernen Bart und ziemlich langen Ballermann ist schon die halbe Miete. Ihm noch Jonathan Rhys Meyers (Match Point, Die Tudors) als jungfräulichen (zumindest was das Töten von Menschen betrifft) und etwas unbeholfenen Partner an die Seite zu stellen ist ebenfalls nicht schlecht.

Der Film spinnt eine muntere Geschichte um ein Terrorkomplott an dem zwar schon irgendwie asiatische und arabische Schurken beteiligt sind, doch hier Rassismus zu widern würde sicher zu weit führen. In erster Linie ist From Paris with Love abgedrehte Krawall-Action mit rüdem Charme und einem entfesselt aufspielenden John Travolta.

