Frühstück bei Tiffany

Der erfolglose Schriftsteller Paul hat sich von einer reichen Gönnerin eine Wohnung in New York einrichten lassen. Er lernt gleich am Tag des Einzugs seine Nachbarin Holly Golightly kennen und ist völlig verzaubert von dem leichtlebigen Partygirl, das nachts vor reichen Gönnern flüchtet und morgens gerne vor dem Schaufenster des Juwelierladen Tiffany frühstückt. Paul ist ziemlich entsetzt als Holly einen brasilianischen Millionär heiraten will…

Zwar wurde Truman Capotes Romanvorlage für die 1961 entstandene Film etwas entschärft, es dürfte aber trotzdem klar sein, dass Holly von ihren Gönnern nicht nur Geld für Toilette und Taxi bekommt, weil sie so nett aussieht. Dennoch gelang Blake Edwards (“Pink Panther“) eine äußerst charmante Komödie, die davon profitiert dass meist an Originalschauplätzen in New York gedreht wurde.

Mickey Rooneys stark karikierte Darstellung eines chinesischen Nachbars erinnert fast etwas an Inspektor Clouseau und droht manchmal den Film aus dem Gleichgewicht zu bringen. George Peppard hingegen (den Blake Edwards nicht in der Hauptrolle haben wollte) ist etwas blass. Doch unvergessen ist Henri Mancinis Hit “Moonriver“ und Audrey Hepburn spielte als Holly die Rolle ihres Lebens.

Extras der DVD-Edition: Audiokommentar vom Produzenten Richard Shepherd, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln, Making-of eines Klassikers (16:13 min), Typisch Audrey: ein neuer Stil (8:15 min), Der Glanz in einer blauen Schachtel – Bericht über Tiffany (6:03 min), Audreys Brief an Tiffany (2:29 min), US-Kinotrailer (2:31 min)

