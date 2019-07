Laurens ist Single und Sekretär des deutschen Finanzministers. Eines Tages beim Frühstück in einem Café spricht die attraktive Gina am Nachbartisch anspricht. Laurens ist begeistert von der jungen Frau und lädt sie kurzerhand ein ihn zum G8-Gipfel in Heiligendamm zu begleiten. Dort spricht sie offen aus, was sie denkt – und eckt damit gehörig an. Als es wegen Gina beim hochoffiziellen Dinner mit der Kanzlerin schließlich zum Eklat kommt, sitzt plötzlich auch Laurens zwischen den Stühlen. Jetzt muss er sich zwischen der Liebe zu seiner Karriere und der Liebe seines Lebens entscheiden…

Ganz charmant entwickelt sich in Frühstück mit einer Unbekannten die Romanze zwischen dem sozial etwas gestörten steifen Staatssekretär Laurenz und der spontanen aber nicht minder chaotischen Hebamme Gina. Jan Josef Liefers (Vier gegen die Bank) und Julia Jentsch (Sophie Scholl: Die letzten Tage) sind großartig in ihren Rollen und der Zuschauer verliebt sich in die Liebe zwischen ihnen. Ganz unaufdringlich vermittelt der Film aber auch, dass alle drei Sekunden ein Kind aufgrund von Armut stirbt und dies Problem von den Bürgern der G8-Staaten mit 2 Euro pro Kopf und Woche behoben werden könnte.

Eine alte Hollywood-Weisheit besagt, dass wer eine Botschaft hat keinen Film drehen, sondern ein Telegramm verschicken soll. Erstaunlich, dass ausgerechnet ein Film des ansonsten nicht gerade für Qualitätsfernsehen bekannten Senders SAT.1 dieses Vorurteil leicht und locker widerlegt. Doch dies ist nicht so unerklärbar, denn Frühstück mit einer Unbekannten ist die (sehr gelungen umgesetzte) deutsche Adaption des britischen TV-Films The Girl in the Café. Dieser stammt aus der Feder von Richard Curtis, der die Drehbücher zu Vier Hochzeiten und ein Todesfall, Notting Hill sowie Yesterday schrieb und auch in seinem Regiedebüt Tatsächlich… Liebe überraschend souverän zwischen spaßigen und ernsten Momenten wechselt.

Extras: Interview mit Richard Curtis (7:52 min), Interview mit Bob Geldof (4:42 min), TV-Spot „Klick“ (0:58 min), Richard Gere erinnert an Tibet (7:43 min), Darstellerinfos

