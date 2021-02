Garth Ennis: Out of the Blues

Seine größten Erfolge feierte Garth Ennis zwar mit Serien wie Preacher oder The Boys, die sich mit Mystery oder Superkräften beschäftigen. Doch am besten ist der 1970 in Nordirland geborene Autor, wenn er nahe an der Realität bleibt. So platzierte er mitten innerhalb seiner für DC/Vertigo getexteten Hellblazer-Storyline die Geschichte Heartland, die ganz ohne Grusel-Elemente und die Hauptfigur John Constantine auskommt. Stattdessen wird sehr sensibel vermittelt, dass es kein “normales Leben“ gibt in einer Stadt wie Belfast, in der die Anwesenheit schwer bewaffneter Militäreinheiten als völlig normal angesehen wird.

Das Thema Krieg zieht sich quer durch das Werk von Garth Ennis und er gibt unumwunden zu, dass er bei Angeboten in Richtung “Luftkämpfe im Zweiten Weltkrieg sofort unterschreibt“. Doch bei aller Begeisterung für Flugzeuge wie die Spitfire oder den “fighter-bomber“ De Havilland Mosquito, ist Ennis in seinen Geschichten ganz im Gegensatz zu kontinentaleuropäischen Serien wie Tanguy & Laverdure nicht nur daran interessiert, technische Gerätschaften so imposant wie möglich zu präsentieren, sondern er versucht auch vor einem gut recherchierten Background zu vermitteln, dass es kein Spaß ist, in den Krieg zu ziehen.

Die Hauptfiguren in den War Stories von Ennis sind keine makellosen und sterilen Helden wie Buck Danny oder Dan Cooper, sondern es ist völlig unklar, ob sie am Ende der Geschichten noch am Leben sind und weitere Abenteuer erleben werden. 2003 ließ Ennis in der von Gary Erskine gezeichneten War Story Archangel den schottischen Piloten Jamie McKenzie ein Himmelfahrtskommando überleben. Nachdem er bei Luftkämpfen in einem per Katapult von einem Schiff gestarteten Marine-Jagdflugzeug dem Tod ins Auge geblickt hat, beschloss McKenzie seiner Freundin Beth einen Heiratsantrag zu machen. Zuvor hatte er Angst, dass er sie zur Witwe machen könne…

2019 kehrte Ennis zu Jamie McKenzie zurück. Auch Out of the Blues beginnt wieder mit einem missglückten Flugmanöver, dass dafür sorgt, dassJ amie bei seinem Vorgesetzten in Ungnade fällt. Doch Group Captain Broome hat nicht nur Jamie auf dem Kieker, sondern wirft auch ein Auge auf Beth. Ähnlich wie schon Archangel ist auch Out of the Blue in seiner Mischung aus Soap-Elementen und spektakulären Kampfszenen – diesmal an der norwegischen Küste – für einen Comic von Ennis relativ konventionell erzählt. Doch interessante Nebenfiguren wie Jamies indischer Co-Pilot Ranjaram oder sein väterlicher Freund Captain Oxblood, der schon in Archangel dabei war, verleihen der Geschichte Würze.

Der wohl faszinierendste Charakter des Comics ist Jamies alter Kumpel Paddy Wallis, den Beth einst als Adonis bezeichnete. Doch der ehemalige Frauenschwarm hat sich bei einem Absturz fiese Brandwunden zugezogen, seine Lebensfreude ist jedoch geblieben. Paddy zeigt Jamie das Örtchen East Grinstead, das 1943 Ziel eines massiven deutschen Bombenangriffs war. Hier betrieb der Arzt Archibald McIndoe nicht nur ein auf die Behandlung von Brandwunden spezialisiertes Krankenhaus, sondern er ermuntere die Stadtbewohner auch dazu, seinen Patienten ein normales Leben zu ermöglichen und zu sich nach Hause einzuladen.

Die Erlebnisse mit den Freunden von Paddy in East Grinstead helfen Jamie seine eigenen Probleme zu relativieren und aus seiner Depression herauszukommen. Der Zeichner Keith Burns, mit dem Ennis auch den klassischen britischen Comic-Piloten Johnny “Red” Redburn wiederbelebte, ist in der Lage sowohl das Gefühlsleben der Figuren als auch die spektakulären Aktionen bei den Luftkämpfen an den Leser zu bringen.

Out of the Blues ist ganz gewiss nicht seine beste War Story, doch Ennis, zeigt dass er auch durchgehend warmherzig erzählen kann, wobei er keineswegs die Schrecken des Zweiten Weltkriegs verharmlost. Über jeden Zweifel erhaben ist die schöne, leider nur in englischer Sprache vorliegende Hardcover-Ausgabe von Out of the Blues, die noch garniert wurde mit thematisch passenden Artwork von Ian Kennedy, der seit den 50er-Jahren britische Magazine mit Cover-Gemälden versorgt.

„Out of the Blues: The Complete Series“ als britischer Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„War Story 8: Archangel“ als deutschen Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„War Story 1: Johanns Tiger“ als deutschen Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„War Story 2: D-Day Dodgers“ als deutschen Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„War Story 3: Screaming Eagles“ als deutschen Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„War Story 4: Nightingale“ als deutschen Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„War Story 5: The Reivers“ als deutschen Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„War Story 6: J for Jenny“ als deutschen Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„War Story 7: Condors“ als deutschen Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Garth Ennis: War Stories“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„War Stories Collection 3: mit Band 9 bis 11“ als US- Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„War Stories Collection 4: mit Band 12 und 13“ als US- Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken