Garth Ennis: Streets of Glory

Bei den meisten Veröffentlichungen des US-Verlags Avatar Pressie ist es nicht die Optik, die die Comics zu etwas Besonderem macht. Die ist auch bei Streets of Glory der Fall, denn die Zeichnungen von Mike Wolfer wirken trotz knalliger Kolorierung oft etwas steif.

Die Avatar– Comics nehmen aber auch ansonsten wenig Rücksicht darauf, was der durchschnittliche Comicleser erwartet.Daher hat der Provokationen nicht abgeneigte, aus Nordirland stammende Wahl-New-Yorker Garth Ennis (Preacher, The Boys) dort bereis allerlei beachtliche Werke veröffentlicht, wie etwa Crossed, Rover Red Charlie, Code Pru oder die letzte Staffel seiner War Stories.

Streets of Glory spielt 1899 und ist ein Spätwestern, der Erinnerungen weckt an John Waynes letzten Film The Shootist. Zentrale Figur des nicht mit Gewalttätigkeiten geizenden Comics ist Joe Dunn, der sich als Soldat, Gesetzeshüter und Kopfgeldjäger nur selten zivilisiert benommen hatte. Dadurch trug er, maßgeblich dazu bei, dass die Zivilisation im einst wilden Westen Einzug gehalten hat und es keinen Platz mehr für ihn gibt.

Daher reitet er nach Gladback in Montana, um noch einmal die Frau zu besuchen, die vor 20 Jahren liebte, aber verließ als es kompliziert wurde. Shelley ist mittlerweile als Ärztin tätig und konfrontiert Dunn damit, dass er Vater einer erwachsenen Tochter ist. Die Begegnung weckt Hoffnung auf ein paar glückliche letzte Jahre, doch natürlich gönnt Ennis diese seinem müden Antihelden nicht.

Zeit um die gewaltigen Risse in seiner Beziehung zu Sheley zu kitten, findet Dunn kaum. Er muss sich mit dem brutal durch die Gegend metzelnden abtrümmigen Apachen Red Crow auseinandersetzen und – schlimmer noch – mit dem intriganten Spekulanten Morrison. Garth Ennis gibt seiner Geschichte eine interessante im Jahre 1959 angesiedelte Rahmenhandlung, durch die zu erfahren ist, was aus so manchem interessanten Nebencharakter geworden ist. Das Sahnehäupchen ist – wie oft beim Dantes Verlag – der Anhang mit hilfreichen Infos des Übersetzers Jens R. Nielsen zu den historischen Hintergründen der Story.

