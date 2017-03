Eine Bande, deren vier Mitglieder Masken von US-Präsidenten tragen, raubt in spektakulären Aktionen Banken aus. Die Spur führt ins Surfer-Milieu und der FBI-Agent John Utah (Keanu Reeves) ermittelt undercover an den Stränden von Los Angeles. Dort freundet er sich mit einer Gruppe um den Extremsportler Bodhi (Patrick Swayze) an, muss jedoch schon recht bald erkennen, dass es sich hierbei um die Bankräuber handelt…

Das dynamische Duo Swayze & Reeves ergänzt noch der kernige Gary Busey als Utahs Vorgesetzter Angelo Pappas. Gefährliche Brandung ist pures Männerkino, wurde jedoch von einer Frau in Szene gesetzt. Seinerzeit (1991) war Kathryn Bigelow noch mit James Cameron verheiratet. Auch danach hat sie aber immer wieder bewiesen, etwa mit The Hurt Locker oder Zero Dark Thirty, dass sie ein Garant intelligentes Spannungs-Kino ist.

Trotz eines 2015 entstandenen und in 3D gedrehten Remakes hat Gefährliche Brandung nichts von seiner Faszination eingebüßt. Unglaublich, dass dieser charismatische Bodhi, gegen den Keanu Reeves eher blass wirkt, und der etwas schmierige Tanzlehrer Johnny Castle aus Dirty Dancing vom selben Darsteller gespielt wurden.

Die Blu-ray von Concorde enthält neben dem 122-minütigen Hauptfilm noch vier Featurettes (insgesamt 43:42 min, wie alle Extras, wahlweise mit deutschen Untertiteln), entfallene Szenen in sehr schlechter Bildqualität (4:50 min) und drei US-Trailer (1:59 min + 1:08 min + 1:08 min)

