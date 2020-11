Gibrat: Mattéo # 5

Das sind schon dramatische Jahrzehnte, die der Leser in fünf Comic-Alben mit Mattéo, dem “Helden“ der Serie von Jean-Pierre Gibrat (Der Aufschub, Von Dieben und Denunzianten) durchlebt. Mattéo hätte als gebürtiger Spanier nicht gemeinsam mit den jungen Franzosen in den Ersten Weltkrieg ziehen müssen, doch er setzte alles dran, um an die Front zu kommen.

Das bereute er zwar bitter, dennoch zog er es ihn weiter dorthin, wo gekämpft wurde. So stürzt er sich anschließend in St. Peterburg mitten hinein in die Russische Revolution, um über einige Umwege schließlich im Spanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Republik gegen die Truppen Francos zu kämpfen.

An Mattéos Seite steht Amélie, die den verletzten Frontkämpfer einst als Krankenschwester aufopfernd pflegte. Beide pflegen eine Freundschaft, die jedoch durch ihre versteckten Gefühle füreinander sehr fragil ist. Deutlich unkomplizierter ist die ebenfalls zur Truppe von Mattéo gehörende polnische Sportlerin Anechka, die bestrebt ist, ihre Leidenschaft auch auf dem Schlachtfeld auszuleben.

Mit Amélie und Anechka gelangen Jean-Pierre Gibrat zwei sehr unterschiedliche Protagonistinnen, die er höchst attraktiv aufs Papier zaubert. Auch im fünften Band gelang es dem Künstler, seine Fähigkeit “schöne Bilder“ zu schaffen, in den Dienst einer anspruchsvollen Geschichte zu stellen. Gibrat bringt dabei immer wieder zum Ausdruck, dass bewaffnete Konflikte keine heroische oder gar romantische Angelegenheit sind.

„Mattéo: Erster Teil: 1914 – 1915“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Mattéo: Zweiter Teil: 1917 – 1918“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Mattéo – Dritter Teil: August 1936“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Mattéo – Vierter Teil: August – September 1936“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Mattéo – Fünfter Teil: September 1936 – Januar 1939“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Comics von Gibrat bei ebay kaufen, hier anklicken

„Der Aufschub: Gesamtausgabe“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken



„Von Dieben und Denunzianten – Gesamtausgabe“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Gibrat Artbook: Cécile und Jeanne“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken