Nach seinem riesigen Erfolg mit dem sehr überraschend endenden Mystery-Thriller The Sixth Sense hatte M. Night Shyamalan bei seinem nächsten Film völlig freie Hand. Auch bei Unbreakable arbeitete er wieder mit Bruce Willis zusammen und ihm gelang 2000 ein spannender Film, der diesmal weniger ein Thriller als vielmehr eine originell in Szene gesetzte Superhelden-Geschichte war. Da dies in den Werbekampagnen jedoch nicht vermittelt wurde, verwirrte Unbreakable viele Zuschauer hat sich jedoch im Laufe der letzten Jahre eine treue Fangemeinde erspielt.

2016 überraschte Shyamalan, als er am Ende seines überraschend erfolgreichen Thrillers Split ganz kurz Bruce Willis auftreten ließ. Dieser kurze Moment ist eine Art Vorspiel zu Glass, in dem neben dem von James McAvoy verkörperten schizophrenen Killer Kevin Wendell Crumb auch noch Bruce Willis und Samuel L. Jackson in ihren Rollen aus Unbreakable dabei sind.

Nach einem atemberaubenden Auftakt in dem Bruce Willis als immer noch als Vigilant tätiger David Dunn sich mit dem ebenfalls mit Superkräften gesegneten Kevin Wendell Crumb einen beeindruckenden Zweikampf liefert, wechselt der Film in das Raven Hill Memorial Psychiatric Research Center, ein sehr schlecht bewachtes Hochsicherheits-Sanatorium für Menschen, die auf eine besonders originelle Art durchgeknallt sind. Hier wird auch Elijah Price alias Mr. Glass (Samuel L. Jackson) aufbewahrt.

Das Trio liefert sich schließlich einen spektakulär gemeinten Kampf, der auch dank eines – wohl großteils für Gagen verwendeten – Gesamtbudgets von 20 Millionen Dollar leider kaum beeindruckt. War James McAvoy in Split als Killer mit multipler Persönlichkeitsstörung bereits eher im albernen Bereich angesiedelt, erinnert seine Rückkehr in diese Rolle (bzw. diese Rollen) jetzt noch mehr an Kasper-Theater.

Wie der Anfang von Glass zeigt, hätte eine Rückkehr von Bruce Willis als Superheld im Regenmantel eine interessante Variante zu den hochbudgetierten Superhelden-Filmen sein können, die es zu den Zeiten von Unbreakable noch nicht in dieser Menge gab. Doch leider ist nicht Glass insgesamt ein sehr unbefriedigender Film geworden, was auch darin liegen kann, dass sich M. Night Shyamalan nur sehr oberflächlich mit der Mythologie der Superhelden beschäftigt hat.

