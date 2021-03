In den 50er-Jahren verlieben sich Sandy und Danny während des Urlaubs. Doch die Ferienzeit geht zu Ende und die beiden müssen sich schweren Herzens trennen. Sandy hat Glück und gerät genau an Dannys High School.

Doch dort lernt sie einen völlig anderen Danny kennen – nämlich als den ultracoolen Anführer der T-Birds, der niemals nur ein Mädchen lieben könnte. Enttäuscht schließt sich Sandy einer Mädchengruppe, den Pink Ladies an. Es ist Zeit für eine Veränderung und es ist Zeit, Danny zu zeigen, was ihm entgeht.

Genau wie es in den 50er Jahren für einen Jungen mit Pomade im Haar uncool war öffentlich zu seiner Liebe zur allzu netten Sandy zu stehen, war es 1978 für einen 18-jährigen Jungen absolut nicht angesagt sich Grease im Kino anzusehen. Man trug “Folter für Travolta“-Plaketten und veralberte die Mädchen, die für den Schmalzheini aus der eher öden TV-Serie Welcome back, Kotter schwärmten.

You’re the One That I Want konnte 1978 ein echter Kerl nur ertragen, wenn Didi Hallervorden und Helga Feddersen den Song als Du, die Wanne ist voll verballhornten, doch gleichzeitig summte man zu seinem eigenen Erschrecken mit wenn im Radio Sandy oder Hopelessly Devoted to You liefen.

Erst als John Travolta in Pulp Fiction ein grandioses Comeback feierte, konnte mal ein vorsichtiger Blick auf Grease geworfen werden. Überraschenderweise ist festzustellen, dass schon die Eröffnungsnummer Summer Nights unglaublich temporeich, phantasievoll und dabei durchaus ironisch von Randal Kleiser inszeniert wurde.

Zwischendrin gibt es zwar einige etwas dürftigere Musiknummern und Witzchen, doch spätestens beim Autorennen und beim großen Jahrmarktsfinale kommt wieder allerbeste Laune auf. inszenierte Daher kommt jetzt Freude auf.

Insgesamt ist also festzustellen, dass Grease (aber auch Saturday Night Fever) eigentlich doch ein ganz guter Film ja durchaus ein Klassiker ist. Daher erschien 2006 eine DVD-Edition, die nicht nur durch ihr umfangreiches Bonusmaterial überzeugt sondern wahlweise auch noch in einem rosa Pink Ladies– oder einem schwarzen T-Birds-Jäckchen steckt.

Extras der DVD: Audiokommentar vom Regisseur und der Choreografin Patricia Birch (wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), Erinnerungen an die Dreharbeiten (22:24 min), Berichte über die Darsteller (3:24 min), die Tanzszenen (8:14 min), das Makeup (6:48 min) und die Autos (5:23 min), Karaoke-Versionen der Songs zum Mitsingen, Einführung durch den Regisseur (0:25 min), Gelöschte und alternative Szenen in Schwarzweiß (9:56 min), DVD-Premierenfeier mit allen Stars (15:14 min), Interviews von 1978 mit John Travolta (1:48 min) und Olivia Newton-John (2:07 min), US-Trailer (1:56 min), Bildergalerien

