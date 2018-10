Green Lantern: Erde Eins

Im Earth-One-Universum werden bekannte Figuren in einen neuen Kontext gestellt, wie zum Beispiel Batman, Superman und Wonder Woman. Und nicht nur das, auch wird den Figuren durch die bekanntesten Kreativen aus dem Comicbereich neues Leben eingehaucht. Nun also folgt Green Lantern/Hal Jordan.

Dieser ist in einer nicht näher beschriebenen Zukunft Mitarbeiter bei Ferris Galactic und zusammen mit einer Crew durchsuchen sie das Weltall nach Rohstoffen, die sie bergen können. Auf einem Asteroiden entdecken sie ein gestrandetes Raumschiff mit einem toten Außerirdischen und einen deaktivierten Roboter.

Außerdem befindet sich in dem Raumschiff noch eine Green-Lantern-Batterie und ein Ring. Als Hal den Ring an sich nimmt, nehmen die Ereignisse ihren Lauf. Er erkennt die unglaubliche Energie, die von dem Ring ausgeht und leider wird gleichzeitig der vermeintlich kaputte Roboter – ein Manhunter – aktiviert und greift Hal sofort an. Aber dank des Ringes kann Hal die Maschine zerstören, wird aber auf das Schwerste verletzt.

Wieder erwacht, findet er sich auf einem fernen Planeten wieder und macht die Bekanntschaft mit Kilowog, der ihn gerettet hat. Von ihm erfährt er auch die Geschichte des Ringes, wer ihn gemacht hat und was es mit den Martian Manhunters auf sich hat. Es beginnt eine Suche nach weiteren Green Lanterns um die Manhunter aufzuhalten, deren einziger Sinn es ist, alle Ringträger zu töten.

Gabriel Hardman und Corinna Bechko präsentieren eine andere Sicht auf das Wesen der Ringe: Wählt in der klassischen Continuity der Ring seinen Träger selbst, so kann hier jeder den Ring benutzen, eben wie eine Waffe oder Werkzeug. Das bringt natürlich andere Probleme mit sich, die neu sind.

Hardman/Bechko stellen die Green-Lantern-Geschichte in einen wirklichen Science-Fiction Kontext. Von dem Ehepaar sind noch diverse andere Abenteuer die in diesem Genre angesiedelt sind (Star War, Planet der Affen).

Norbert Elbers

Green Lantern: Earth One; enthält: Green Lantern: Earth One (2018); Text: Gabriel Hardman und Corinna Bechko; Zeichnungen: Gabriel Hardman; Farben: Jordan Boyd; aus dem Amerikanischen von Christian Heiß; Prestige; Softcover: € 16,99, Hardcover limitiert 222 Stück: € 23,00; 148 Seiten; farbig; Panini/DC Comics; beide Cover von Gabriel Hardman

„Green Lantern: Erde Eins“ als Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Green Lantern: Erde Eins“ bei ebay kaufen, hier anklicken