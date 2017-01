Die 17-jährige Lila (Anna Fischer) war für ein Jahr als Austausch-Schülerin in den USA. Als sie in ihre Heimatstadt Berlin zurückkehrt ist nichts mehr so wie es war. Sie hat keinen Freund mehr, doch stattdessen hat ihre Mutter einen Freund, der nicht viel älter ist als sie, und ihre kleine Schwester Lucy (alias Luzifer) schwärmt Tag und Nacht nur für Chriz (Kostja Ullmann), den Leadsänger der gerade schwer angesagten Teenie-Band Berlin Mitte. Doch die Probleme beginnen erst richtig als Lila auf Chriz trifft und beide sich Hals über Kopf ineinander verlieben…

Pate für diese überraschend spritzig geratene Komödie vom vielseitig talentierten Regisseur Marc Rothemund (“Mein Blind Date mit dem Leben“, “Sophie Scholl: Die letzten Tage“) war zweifelsohne “Notting Hill“ mit Julia Roberts und Hugh Grant. Doch “Groupies bleiben nicht zum Frühstück“ tauscht nicht einfach nur die Geschlechter der Hauptfiguren aus und verlegt die Handlung vom Filmgeschäft in die Musikbranche (und von London nach Berlin). Die muntere Anna Fischer („Fleisch ist mein Gemüse“) verkörpert hier glaubhaft einen ganz normalen Teenie. Lila ist sich überhaupt nicht bewusst ist, dass ihr neuer Freund der größte Popstar Deutschlands ist.

Die daraus resultierenden Komplikationen haben meist einen originellen frischen Dreh und sind relativ glaubhaft in der deutschen Wirklichkeit verankert. Sympathische Hauptdarsteller, hohes Tempo, überraschende Gags und ein unnerviger Soundtrack sorgten dafür, dass “Groupies bleiben nicht zum Frühstück“ zum erfolgreichsten deutschen Film des Jahres 2010 wurde und ein halbes Jahr nach DVD-Start auch als etwas besser ausgestattete Blu-ray vorliegt.

Extras der Blu-ray: Audiokommentar von Anna Fischer und Kostja Ullmann; Teamfilm (8:08 min, ausgezeichnet mit dem Teamfilm Award); Musikvideo:“Battlefield“ von Berlin Mitte (3:19 min); Berlin Mitte: „Battlefield“ beim RTL II-Event „The Dome“ (3:06 min); Backstage bei „Groupies bleiben nicht zum Frühstück“ (3:11 min); Nicht verwendete Szenen (3:26 min)

