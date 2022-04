Guillem March: Karmen

Zu internationalen Ruhm brachte es Guillem March, als er 2011 gleich im ersten Heft eines Neustarts der Serie Catwoman äußerst erotisch zu Papier brachte, wie die Titelheldin und Batman in der Kiste landeten. Der Spanier setzte danach weiterhin sehr ansprechend DC-Heldinnen in Szene, verwirklichte aber auch im klassischen europäischen Albumformat ein Herzensprojekt.

Karmen begeistert auf zahlreichen Ebenen. Die Geschichte erzählt von der Studentin Catalina, die immer noch in ihren Sandkisten-Freund Xisco verliebt ist und sich immer wieder aufdringlich in dessen Liebesleben einmischt. Als sie zu erkennen glaubt, dass sie emotional auf den Holzweg ist, beschließt Catalina sich das Leben zu nehmen. Dies ruft Karmen auf den Plan.

Die rothaarige Frau mit den Sommersprossen trägt einen Skelettanzug und dokumentiert im Auftrag höherer Mächte, wie Erdenbürger zu Tode kamen, bevor sie in die nächste Daseinsebene wechseln. Dies ist eigentlich eine schnell erledigte Routinetätigkeit, doch Karmen lässt sich Zeit und befasst sich intensiv mit Catalina. Karmen zweifelt am Sinn von Catalinas Selbstmord und pocht zum Entsetzten ihrer Vorgesetzten an der Weltordnung…

Da Catalina sich in der Badewanne die Pulsadern aufschnitt, geistert sie splitternackt durch die Zwischenwelt. Dies nutzt Guillem March jedoch nicht nur um seiner Fähigkeit attraktive Frauen zu zeichnen, sondern auch zu einer Liebeserklärung an seine Heimatstadt Palma de Mallorca.

Während Karmen und Catalina unbemerkt von den Mallorquinerinnen und Mallorquinern durchaus tiefinnig über den Sinn des Lebens plaudern, zeigen Marchs Bilder im Hintergrund zugleich die Schönheiten der Balearen-Metropole.

