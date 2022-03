Hägar Gesamtausgabe 4 – Sonntagsstrips 1973 – 1979

So mancher Leser von Egmonts Hägar Gesamtausgabe mag sich gewundert haben, warum diese immer nur zwei Tagesstrips pro Seite enthält, aber (im Gegensatz zur Garfield-Gesamtausgabe) keine der längeren Sonntagsstrips. Des Rätsels Lösung wurde in Band 4 (und danach in Band 8) präsentiert, denn hier wurden die Sonntagsstrips nachgeliefert, die Dik Browne mit bis zu 15 Panels sehr viel mehr Raum einräumen, um sein komisches Handwerk zu verrichten.

Im sehr informativen Vorwort weist der Hägar-Übersetzer Michael Bregel darauf hin, dass Comics anfangs “nur“ in Form von prachtvollen Sonntagsseiten stattfanden. Die großformatigen Jugendstil-Kompositionen von Winsor McCay bei Little Nemo sind auch heute noch atemberaubend. Doch im Laufe der Zeit wurden immer mehr und immer kleinformatigere Comics in die Sonntagsbeilagen der US-Zeitungen gequetscht, was dazu führte, dass opulente Abenteuergeschichten wie Flash Gordon oder Prinz Eisenherz dort nicht mehr stattfinden. Funnyserien hingegen verkrafteten die Verkleinerung deutlich besser und heute sind die Zeitungscomics fast ausschließlich komisch.

Band 4 beginnt mit Hägars ersten Comicauftritt vom Sonntag dem 4. Februar 1973 und enthält chronologisch geordnet alle Sonntagsstrips bis zum 21.1.1979. Dabei wurde auf die in den Sonntagszeitungen übliche Farbgebung verzichtet, denn (so Bregel): “Leider sind die Farbformen der frühen Sonntagsseiten auch bei den Syndikaten Bulls und King Features, von denen wir unsere Originale beziehen, nicht erhalten geblieben. Und eine totale Neu-Kolorierung wäre aus unserer Sicht weder original noch originell gewesen.“ Es wäre sicher auch nicht ganz billig geworden, doch Dik Brownes Humor funktioniert zum Glück auch bestens in Schwarzweiß.

Mittlerweile hat der All Verlag seine Gesammelten Chroniken von Hägar gestartet, in denen in der jahrgangsweise historisch korrekten Reihenfolge Sonntags- und Tagestrips zum Abdruck kommen. Die querformatigen Hardcover Bände erscheinen mit 17 cm „regal-kompatibel“ in der gleichen Höhe wie die Egmont-Ausgabe, sind allerdings mit 24 cm etwas breiter, wodurch die Comics, wodurch die Comics leicht vergrößert reproduziert werden konnten.

