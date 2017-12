Nahezu zeitgleich mit dem zweiten Film um die Wilden Hühner kam 2007 noch eine Verfilmung eines Kinderbuchs von Cornelia Funke in die Kinos.

Regie führte diesmal Detlev Buck, der die Arbeit mit Kindern und Tieren als sehr viel anstrengender empfand als die Dreharbeiten zu seinem sehr viel düsteren Jugenddrama Knallhart.

Wie schon beim dritten und vierten Teil der unendlichen Geschichte um die Wilden Kerle, habe ich meine zehnjährige Nichte Antonia zum Kinostart um eine Expertise gebeten:

Hallo Heiner,

“Hände weg von Mississippi“ ist ein Film für Jung und Alt. Der Film ist witzig und insgesamt sehr, sehr gut. Es fängt mit dem kleinen Mädchen Emma an, die zu ihrer Oma fährt. Ihre Oma erzählt ihr, dass ein Mann aus der Nachbarschaft gestorben ist. Der alte Mann hatte ein Pferd das heißt Mississippi. Emma will das Pferd vorm Pferdeschlachter retten. Sie kann ihre Oma überreden das Pferd zu kaufen. Jetzt will der Erbe Mississippi auf einmal wiederhaben und Emma und ihre Freunde versuchen mit vielen Tricks dies zu verhindern.

Wenn sie wissen wollen wie es weitergeht dann gucken sie sich “Hände weg von Mississippi“

doch selber an.

VIELE GRÜSSE DEINE ANTONIA

Die Blu-ray von Universum Film enthält neben dem 100-minütigen Hauptfilm noch diese Extras: Making Of (17:38 min), Drehbericht (4:03 min), Interviews mit Cast & Crew (18:15 min) und Trailer (1:52 min)

