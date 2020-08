Hal Foster: Prinz Eisenherz, Jahrgang 1937/1938

Seit dem 13. Februar 1937 erscheint allwöchentlich eine weitere Seite mit den Abenteuern von Prinz Eisenherz. Der Leser konnte miterleben, wie der junge Adlige aus Thule auszog und es schaffte Ritter der Tafelrunde zu werden, sowie seine geliebte Aleta zu erobern. Mittlerweile ist er mehrfacher Familienvater und oft steht sein Sohn Arne stärker im Zentrum des Geschehens als der Titelheld.

Geschaffen wurde die Figur von Hal Foster, dessen unglaublich detailreichen Zeichnungen ebenso faszinieren, wie sein Talent die epische Saga mit humorvollen oder auch nachdenklich machenden Episoden auszuschmücken. Der vorliegende Band erzählt von der ersten tragischen Liebe des noch jungen Helden zur schönen Ilene und ist der Start einer optimal aufgemachten Gesamtausgabe.

In 17 Hardcover-Bänden werden alle 1788 Prinz Eisenherz-Seiten präsentiert, die Hal Foster bis 1971 gezeichnet hat. Auch der von Fosters noch selbst ausgewählte Nachfolger, der mittlerweile ebenfalls verstorbene John Cullen Murphy, sowie die danach von Gary Gianni und Thomas Yeates gestalteten Geschichten kommen in dieser optimalen Form zum Abdruck.

Da die Kolorierung der Carlsen-Ausgabe (und schon gar nicht die entsetzlichen Rot- und Grüntöne der Pollischansky-Edition) nicht so recht überzeugen konnte, hielten viele Eisenherz-Fans die mit nur einer Schmuckfarbe kolorierte Version aus Primo oder die ganz auf Farbe verzichtende Edition des Melzer Verlags für die bestmögliche Veröffentlichungsform. Das hat sicher seine Berechtigung, denn ein Abdruck in Schwarzweiß zeigt was für ein begnadeter Zeichner Hal Foster war. Doch auf den Sonntagseiten der US-Zeitungen wurde Prinz Eisenherz in Farbe abgedruckt und viele Details verschwinden, wenn auf die Kolorierung verzichtet wird.

Der Bocola Verlag hat den Comic digital restauriert, so “dass die Farben so aussehen, wie sie damals im Idealfall hätten aussehen können.“ Verwendung fanden hierzu sowohl sorgfältig ausgewählte US-Zeitungsseiten als auch auf das persönliche Archiv von Hal Foster. Dieser hat zwar wenig Wert darauf gelegt, seine sehr großen Originalzeichnungen zu behalten, doch er bewahrte von fast allen Seiten Andruckexemplare auf.

Diese Blätter dienen als Referenz dazu, sowohl die Zeichnung als auch die Farben optimal wiederzugeben und befinden sich heute im Besitz der Syracuse University. Bocola hat auf der Grundlage von möglichst gut gedruckten Zeitungsseiten und Fosters gesammelten Andrucken das Erscheinungsbild des Comics so gut wie möglich rekonstruiert. Die Resultate dieser Fleißarbeit kamen teilweise sogar in der bei Fantagraphics Books erscheinenden US-Ausgabe von Prince Valiant zum Abdruck.

Doch nachdem Hal Fosters Prinz Eisenherz komplett bei Bocola erschienen ist, war die Arbeit noch lange nicht beendet. Für Neuauflagen – Band 1 wurde bereits viermal nachgedruckt – wurde erneut restauriert, damit die Feinheiten von Hal Fosters Zeichenkunst noch besser zur Geltung kommen. Auch neue Erkenntnisse in der “Eisenherz-Forschung“ fließen in die Gesamtausgabe ein.

Bemerkenswert war die Entdeckung einiger Eisenherz-Originalseiten von Hal Foster aus dem Jahre 1943, die noch mit einem Kopfbalken versehen waren, jedoch in den Zeitungen in anderer Form zum Abdruck kamen. Bocola-Herausgeber Achim Dressler war zuvor bereits aufgefallen, dass das Erscheinungsbild dieser Seiten “ziemlich unharmonisch, fast schon hölzern wirkt“.

Dies liegt daran, dass im oberen Seitenbereich “auf recht unbeholfene Art das Layout nachträglich verändert“ und “zahlreiche Panels einfach verlängert“ wurden. Daher hat Bocola in der dritten Auflage von Band 4 der Gesamtausgabe sechs Seiten (332 bis 337) “so restauriert, wie Hal Foster sie ursprünglich gezeichnet hat.“

Dieser Aufwand mag übertrieben erscheinen, doch wenn es eine Comicserie verdient hat, so optimal wie möglich präsentiert zu werden, dann ist dies zweifelsohne Prinz Eisenherz von Hal Foster!

