Hal Foster: Prinz Eisenherz, Jahrgang 1941/1942

Inmitten von allerlei turbulenten Ereignisse feiert Prinz Eisenherz seinen 18. Geburtstag. Zuvor hat er bereits die mysteriöse Aleta getroffen. Diese grauäugige Königin der irgendwo in der Ägäis gelegenen Nebelinseln geht ihm nicht mehr aus dem Sinn, obwohl er bei seinen zahllosen Abenteuern – etwa wenn er mit Boltars Wikinger im afrikanischen Dschungel nach Gold sucht oder nach Jerusalem pilgert um sein singendes Schwert zurückzuerobern – nicht über Ablenkung nicht klagen…

Zum Glück geht sie weiter diese optimal gestaltete Gesamtausgabe von Hal Fosters Prinz Eisenherz. Diesmal sind alle Seiten enthalten, die in den Jahren 1941 und 1942 entstanden. Die Kolorierung orientiert sich dabei an der Erstveröffentlichung in den amerikanischen Zeitungen und beweist einmal mehr, dass dieses Comic-Meisterwerk erst in Farbe seine volle Wirkung entfaltet.

Eine optimale Ergänzung ist auch diesmal wieder das Vorwort von Wolfgang J. Fuchs, der die Serie auch übersetzt hat. Seine Anmerkungen vertiefen das Vergnügen an der Serie noch. So ist zu erfahren, dass Foster von Anfang an einen Masterplan bezüglich des weiteren Verlaufs seiner Serie hat, denn schon sehr lange bevor Aleta, die spätere Ehefrau von Prinz Eisenherz, erstmals in der Geschichte auftaucht, ist sie bereits in einem kleinen Bildchen in der oberen Titelzeile zu sehen. Zum Glück ist auch dieser liebevolle Zierrat (ganz im Gegensatz zur eher nüchternen Veröffentlichung bei Carlsen) in der Gesamtausgabe enthalten.

