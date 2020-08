Hal Foster: Prinz Eisenherz, Jahrgang 1943/1944

Trotz all seiner nicht eben langweiligen Abenteuer muss Prinz Eisenherz immer wieder an jene grauen Augen von Aleta denken. Obwohl er die Königin der Nebelinsel aufgrund einiger tragischer Missverständnisse für eine grausame Herrscherin hält, bricht er zu ihr auf, um sich endlich von diesen seltsamen Gefühlen zu befreien, die er als auf ihm lastenden Fluch empfindet…

Der vierte Band der Gesamtausgabe von Bocola zeigt Hal Foster auf der Höhe seiner Kunst, was sich in einer ebenso spannenden wie abwechslungsreichen Erzählweise, sowie in spektakulären Zeichnungen niederschlägt, die dank der digital restaurierten Farbgebung so gut wie in keiner anderen bisherigen Veröffentlichung zur Geltung kommen. In seinem Vorwort geht Wolfgang J. Fuchs, von dem auch die Übersetzung dieser Ausgabe stammt, wieder auf einige Besonderheiten der in den Jahren 1943 und 44 erschienen Prinz Eisenherz-Seiten ein.

So heißt es für den jungen Prinzen ziemlich plötzlich endgültig Abschied nehmen von seinem getreuen Knappen Beric, der ihm zuvor einige Male das Leben gerettet hat. Formal ist bemerkenswert, dass die zuvor auf jeder Seite platzierte Kopfleiste mit dem Serientitel Prince Valiant wegfiel und Foster fortan noch mehr Raum für seine opulenten Bilder hatte, die allerdings jetzt auch in anderen zumeist kleineren Formaten abgedruckt werden konnten.

In diesem Zusammenhang bemerkenswert ist die Entdeckung einiger Eisenherz-Originalseiten von Hal Foster aus dem Jahre 1943, die noch mit dem Kopfbalken versehen waren, doch in den Zeitungen in anderer Form zum Abdruck kamen. Bocola-Herausgeber Achim Dressler war zuvor bereits aufgefallen, dass das Erscheinungsbild einiger Seiten “ziemlich unharmonisch, fast schon hölzern wirkt“.

Dies liegt daran, dass im oberen Seitenbereich “auf recht unbeholfene Art das Layout nachträglich verändert“ und “zahlreiche Panels einfach verlängert“ wurden. Daher hat Bocola in der dritten Auflage von Band 4 der Gesamtausgabe sechs Seiten (332 bis 337) “so restauriert, wie Hal Foster sie ursprünglich gezeichnet hat.“ Überhaupt ist es bemerkenswert, dass Bocola oftmals im Falle von Neuauflagen, das Erscheinungsbild oftmals optimiert hat!

Eine zweite zum Glück nicht dauerhafte Änderung gab es bei Prinz Eisenherz ab Seite 376. Hal Foster wurde in den Zeitungen nur noch eine Zweidrittel-Seite für seine Serie eingeräumt. Um dennoch weiterhin eine komplette Seite zu füllen, erzählte er in der “new exciting“ Zweitserie The Medieval Castle die Abenteuer zweier Ritterknaben. Bis Ende 1945 ging diese Serie innerhalb der Serie sehr detailliert auf den mittelalterlichen Alltag ein und ist eine hübsche Ergänzung zum Eisenherz-Universum.

