Hal Foster: Prinz Eisenherz, Jahrgang 1945/1946

Ende 1945 durfte Hal Foster die Zweitserie The Medieval Castle, die bei uns Die Abenteuer zweier Ritterknaben genannt wurde und im unten Drittel der Seiten platziert war, zu einem etwas abrupten Abschluss bringen. Die während des Zweiten Weltkriegs verordneten Auflagen zum Papiersparen wurden aufgehoben und Foster konnte die Abenteuer von Prinz Eisenherz wieder allwöchentlich auf einer vollen Seite erzählen.

Doch gerade jene auf dem verknappten Bereich oberhalb der Abenteuer der Ritterknaben erzählten Erlebnisse von Eisenherz gehören zu den Erinnerungswürdigsten der ganzen Serie. Es zeigt sich, dass Foster nicht nur ein begnadeter Zeichner, sondern auch ein meisterlicher Erzähler ist.

Er lässt den jungen Prinzen mit der an ihn geketteten Königin Aleta durch die Wüste reisen und möchte sie dadurch für Untaten bestrafen, derer er sie fälschlicherweise bezichtigt. Die schöne Aleta lässt all dies über sich ergehen und einige Fluchtmöglichkeiten ungenutzt. Schon recht bald wird klar, dass Eisenherz in Wirklichkeit längst der Gefangene von Aleta ist…

Statt eines Vorwortes vom Übersetzer Wolfgang J. Fuchs gibt es diesmal als Beigabe einen hochinteressanten Text vom schwedischen Eisenherz-Fan Sven Lagerström. In den 60er-Jahren lernte dieser Hal Foster – aber auch Hugh Donnel, der für die Kolorierung der Serie sorgte, die die in dieser Ausgabe so bemerkenswert schön rekonstruiert wurde – persönlich kennen. Lagerström wurde sogar zum Namenspaten einer Figur innerhalb der Serie, denn Foster taufte den Sohn von König Hap Atla auf den Namen Sven.

