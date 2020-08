Hal Foster: Prinz Eisenherz, Jahrgang 1949/1950

Auch in den Jahren 1949 und 1950 hatte Hal Foster in wöchentlichen Dosierungen wieder allerlei Neuigkeiten aus dem Mittelalter zu erzählen. Dabei ist zu festzustellen, dass sich die Serie Prinz Eisenherz weiterentwickelt hat. Während anfangs noch Drachen, Feen und Hexen eine Rolle spielten, belehrt nun Merlin höchstpersönlich Eisenherz darüber, dass Magie “nur aus wissenschaftlichen Tricks besteht“. Fortan kämpft der edle Ritter auch gegen Scharlatane, die die Leichtgläubigkeit ihrer Mitmenschen ausnutzen.

Erfreulich ist auch, dass Prinz Eisenherz zwar von Kriegern und Kriegen erzählt, Hal Foster Gewalt jedoch nicht als Lösung, sondern eher als Problem darstellt. So ist es nicht nur ziemlich komisch sondern auch ein pazifistisches Statement, wenn Aleta, die Gattin von Prinz Eisenherz, inmitten einer kriegerischen Auseinandersetzung den Männern in einer ergreifenden Ansprache ihre Dummheit vorhält und darauf hinweist, dass es wirklich wichtigere Dinge zu tun gibt als sich die Köpfe einzuhauen.

Ein wichtiges Element bei Prinz Eisenherz ist der Humor. So wird diesmal der Knappe Geoff von König Artus für ein Jahr dazu verbannt und darf “keinen britannischen Boden betreten“. Der Wikinger Boltar findet eine praktische Lösung und füllt kaledonische Erde in zwei Säcke, die er über Geoffs Füße stülpt. Dieser kann sich nun zwar sehr schwerfällig aber immerhin frei bewegen. Einmal mehr muss erneut festgestellt werden, dass Hal Fosters meisterliche Zeichnungen in der sorgfältig restaurierten Bocola-Ausgabe besonders gut zur Geltung kommen.

