Hal Foster: Prinz Eisenherz, Jahrgang 1953/1954

Prinz Eisenherz erlebt weiterhin seinen mittelalterlichen Alltag. Wenn er in fernen Ländern ist (in diesem Falle in Irland oder im Heiligen Land) sehnt er sich nach Aleta und den Kindern. Wenn er dann wieder bei Aleta und den Kindern ist, sehnt er sich recht schnell wieder nach Abenteuern in fernen Ländern.

Wie populär Hal Fosters Serie Anfang der Fünfziger Jahre war, belegt auch die Tatsache, dass zum Zeitpunkt des Erscheinens der in diesem Band enthaltenen Seiten ein von Henry Hathaway in CinemaScope gedrehter Prinz Eisenherz-Kinofilm entstand. Inhaltlich wurde die epische Comicgeschichte zwar derart stark verflacht, dass Hal Foster – laut Wolfgang J. Fuchs´ Vorwort dieses Bandes – “sich von der direkten Mitarbeit an diesem Filmprojekt zurückzog“.

Dennoch fängt der bildgewaltige Film (ganz im Gegensatz zur verunglückten Bernd-Eichinger-Produktion von 1997) recht gut die Grundstimmung der Comicvorlage ein. Außerdem inspirierte der Film von 1954 eine Reihe von Comicheften aus dem Hause Dell, die mittlerweile auch von Bocola veröffentlicht wurden.

