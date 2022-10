Mit Halloween knüpfte David Gordon Green 2018 Jahren direkt an John Carpenters gleichnamige Horrorklassiker von 1978 an. Dabei ignorierte er alle Fortsetzungen, sowie die beiden äußerst blutigen Varianten von Rob Zombie. 2021 kam mit Halloween Kills ein zweiter Teil in die Kinos und ein Jahr später vollendete Gordon Green seine Trilogie unter dem sinnvollen Titel Halloween Ends. Um es gleich vorwegzunehmen, es handelt sich hier um den mit Abstand besten Teil der Trilogie, möglicherweise sogar den besten Halloween-Film, abgesehen natürlich vom Original.

Hauptfigur ist diesmal nicht Jamie Lee Curtis als Laurie Strode, sondern der Student Corey Cunningham (Rohan Campbell). Dieser wird zum schwarze Schaf der Stadt Haddonfield, denn Halloween 2019 verschuldete er den Tod des Sohnes der Familie Allen, auf den er aufpassen sollte. Fortan von den Bewohnern der Stadt als „Psycho-Babysitter“ geächtet und verspottet, zieht er sich immer mehr zurück.

Nachdem er in eine Prügelei mit ein paar Jugendlichen verwickelt und dabei verletzt wird, lernt er die hübsche (bereits aus den ersten beiden Teilen bekannte) Krankenschwester Allyson (Andi Matichak) kennen, die die Enkelin von Laurie Strode ist. Sie verlieben sich und beginnen eine Affäre.

Corey blüht wieder auf, geht unter die Leute. Nachdem er erneut in eine Schlägerei gerät und von einer Brücke geworfen wird, trifft er in der Kanalisation auf Michael Myers, der sich dorthin zurückgezogen hat. Myers sieht in Corey einen Verbündeten und beschließt nicht nur, ihn am Leben zu lassen, sondern ihm noch dazu das Töten beizubringen.

Fortan kann sich Corey nicht nur wehren, sondern auch an allen rächen, die ihm in den letzten Jahren Böses angetan haben. Laurie Strode, die nicht aufhören kann, Jagd auf Michael Myers zu machen, muss nicht nur den Kampf gegen zwei Killer aufnehmen, sondern auch noch ihrer Enkelin klarmachen, dass Corey nicht mehr zu retten ist…

Wirklich bemerkenswert an Halloween Ends ist die präzise Charakterisierung der Hauptfiguren. Erwähnt sei hier auch der schauspielerische Einsatz von Jamie Lee Curtis, der einen keine Sekunde lang daran zweifeln lässt, dass Michael Myers existiert. Gerade Laurie Strodes jahrelang aufgebaute Besessenheit von Michael Myers ist es, was die Halloween- Reihe von oberflächlichen Nachahmern wie Freitag, der 13. unterscheidet. Halloween Ends wirkt zeitweise wie ein subtil erzähltes Drama. Doch keine Angst, Michael Myers schlägt immer wieder zu und die wenigen Gore-Szenen wurden einfallsreich und heftig in Szene gesetzt.

Matthias Schäfer

