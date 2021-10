Für deutlich weniger als 100.000 Dollar drehte John Carpenter 1978 mit Halloween den wohl einflussreichsten Horrorfilm der Neuzeit. Dies blieb nicht ohne Folgen, denn es entstanden neun von Carpenters Original inspirierte Werke. Abgesehen von zwei von Rob Zombie in Szene gesetzten Reboots handelte es sich dabei um Sequels.

2018 schließlich drehte David Gordon Green zum 40. Jubiläum der Reihe einen schlicht Halloween genannten Film, der der sich anschickte, die einzig wahre Fortsetzung zu sein und alle anderen Filme ignorierte. Wieder dabei ist Jamie Lee Curtis als Laurie Strode, die einmal mehr antritt gegen Michael Myers, den unkaputtbaren Mörder mit der William-Shatner-Maske.

Nicht ungeschickt erzählte Green auch vom komplizierten Verhältnis, von Laurie mit ihrer Tochter Karen (Judy Greer) und deren Tochter Allyson (Andi Matichak). Für das große Finale verbündete sich das Trio und glaubte den wieder mordend durch die Halloween-Nacht spukenden Michael Myers endgültig zur Strecke gebracht zu haben.

Doch Halloween Kills zeigt, dass sich die Damen geirrt haben. Genau wie die 1981 entstandene erste Fortsetzung Halloween II spielt auch dieser in derselben Nacht wie der vorherige Film. Dabei gelang es Green einige Darsteller des 78er-Originals zusammenzutrommeln und zu zeigen, wie sich deren Charaktere gegen Michael Myers verbünden.

Während John Carpenter in Halloween kaum Blut und direkte Gewalt zeigte, lässt es Green erneut ganz schön splattrig krachen. Doch diesmal findet er kaum Zeit auf die durchaus interessanten Charaktere einzugehen. Wichtiger ist es diesmal Michael Myers so drastisch wie möglich als absolut unbesiegbar darzustellen, was immerhin gespannt darauf macht, wie Green im nächsten Jahr seine Trilogie mit Halloween Ends zum Abschluss bringen wird.

