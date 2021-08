Wenn ich diesen Film empfehle, rate ich zugleich auch dazu, ihn möglichst nicht alleine zu gucken. Halt auf freier Strecke ist ein mit 110 Minuten nicht ganz kurzer Film über das Sterben. Er ist meilenweit von Hollywood-Dramaturgie und Hochglanzoptik entfernt, ja fast schon ein Dogma-Film.

Es spielen echte Krankenpfleger und Ärzte mit, leider ist auch jener Krebsspezialist echt, der am Anfang des Filmes dem 44-jährigen Frank Lange und seiner Frau Simone erschreckend unbeholfen zu erklären versucht, was er festgestellt hat.Frank Lange hat einen nicht operablen Gehirntumor und nur noch wenige Monate zu leben. Die letzten Tage des Vaters zweier Kinder, der gerade ein kleines Eigenheim in der ostdeutschen Provinz bezogen hat, gibt der Film erschreckend detailgetreu in improvisierten Spielszenen wieder.

Es ist gut, dass beim Betrachten auf DVD und Blu-ray auch einmal eine Pause eingelegt werden kann. Nach Zweidrittel der Laufzeit wechselt der Film die Tonlage und zeigt, dass Sterben und Abschiednehmen auch etwas Tröstliches haben kann. Ganz nebenbei wird auch noch vermittelt, dass das Leben sich im östlichen Teil immer noch recht stark vom Alltag im westlichen Teil Deutschlands unterscheidet.

Auch wenn Halt auf freier Strecke“ mit humorig gemeinten Szenen, in denen Frank seinen Tumor als Person trifft (und dieser sogar einmal bei Harald Schmidt auftritt), den Bogen etwas überspannt, gelang Andreas Dresen (Halbe Treppe, Willenbrock) 2011 dank seiner beiden hervorragenden Hauptdarsteller Milan Peschel (Beckenrand Sheriff) und Steffi Kühnertein ein außergewöhnlich bewegender nicht eben leicht verdaulicher Film, der der Wichtigkeit seines Themas voll gerecht wird.

Extras der Blu-ray: Sehr interessanter Audiokommentar von Andreas Dresen; Interviews mit Andreas Dresen (13:37 min) und Milan Peschel (9:10 min); Entfernte Szenen (6:41 min); Outtakes, Die komplette Harald Schmidt Show mit dem Tumor (11:35 min); Drei Trailer zum Film

