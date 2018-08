1990, nach The Dark Knight Returns und vor Sin City und 300, erzählte Frank Miller in der dreiteiligen Miniserie Hard Boiled vom Versicherungsdetektiv Carl Seltz. Dieser führt ein beschauliches Leben mit Frau und Kindern in der Vorstadt, verwandelt sich jedoch auf Bedarf in den gnadenlosen Steuereintreiber Nixon, der bei seinen Einsätzen wirklich über Leichen geht und nicht ahnt, dass er in Wirklichkeit ein künstlicher Mensch ist.

Inspiriert wurde Miller zu Hard Boiled durch Philip K. Dicks Kurzgeschichte The Electric Ant. In Szene gesetzt wurde der Comic von Geof Darrow, der sich durch seine detailverliebten oft sehr gewalttätigen Wimmelbilder (bei denen, als die Zeit knapp wurde, der deutsche Zeichner Franz Stummer mit aushalf) als „Conceptual Designer“ für die Matrix-Filme der Gebrüder Wachowski qualifizierte.

Hard Boiled sollte zunächst von David Fincher mit Nicolas Cage oder von Frank Miller höchstpersönlich verfilmt werden, doch daraus wurde nichts.

Nachdem der Comic bereits in zwei Bänden beim Alpha Verlag erschien und schon lange vergriffen war, legt Cross Cult eine neu übersetzte sehr schön gestaltete Hardcover-Gesamtausgabe dieses satirisch überzeichneten Gewalttrips vor.

