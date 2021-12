1964 im Comicheft Tales of Suspense #57 hatte der Bogenschütze Hawkeye seinen ersten Auftritt im Marvel-Universum. Zunächst spielte Clint Barton noch eine Schurkenrolle, doch bereits ein Jahr später trat er den Avengers bei. Gespielt von Jeremy Renner feierte er 2011 sein Debüt im Marvel Cinematic Universe in einer Nebenrolle im ersten Thor-Film und war ebenfalls ein Jahr später Team-Mitglied im Marvel-Blockbuster Avengers.

Auch mangels Superkräften gehört Hawkeye nicht zur allerersten Marvel-Garde und ein mit dem Flitzebogen-Mann im Zentrum stehender geplanter Kinofilm wurde in eine Serie umgewandelt, die immer mittwochs mit einer weiteren Episode fortgeführt wird.

Wie schon bei Disney+ gewohnt ist nach den ersten Folgen noch ziemlich unklar, wohin die Reise geht. Doch der 50-minütige Pilotfilm ist großartig, auch wenn sich dieser weniger auf den Titelhelden konzentriert, sondern hauptsächlich darum bemüht ist mit der von Hailee Steinfeld (True Grit) temperamentvoll verkörperten Kate Bishop eine neue jugendliche Marvel-Heldin zu etablieren.

Doch auch Jeremy Renner hat großartige Momente. Wenn er sich mit seinen Kindern das Broadway-Musical Rogers ansieht, ist ihm deutlich anzumerken, wie sehr ihm die getanzte und gesungene Version der Ereignisse des ersten Avengers-Films auf den Keks geht.

Inspiriert wurde die Serie von den von Matt Fraction geschriebenen fest im New Yorker Alltag verankerten Comic-Serie Hawkeye: Mein Leben als Waffe. Während Fraction auch in den Credits zur Serie genannt wird, fehlt dort der Name des begnadeten spanischen Zeichners David Aja, der zweifelsohne den optisch imposanten Vorspann und die Werbe-Kampagne zur Serie mehr als inspiriert hat.

Aja ist die Nennung seines Namens unwichtig, denn er wird zitiert mit: „Stop crediting, start paying!“

„Hawkeye: Megaband 1: Mein Leben als Waffe“ als Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Hawkeye: Megaband 2: Mein Leben als Held“ als Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken