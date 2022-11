Heinz Erhardt – Die Biografie

Zum 100. Geburtstag des am 20. Februar 1909 in Riga auf die Welt gekommenen Heinz Erhard haben Rainer Berg und Norbert Klugmann ihre 1987 erstmals als “Heinz Erhardt, dieser Schelm“ veröffentlichte “Lebensgeschichte des großen Künstlers“ noch einmal überarbeitet und erweitert.

Die Biografie entstand in enger Zusammenarbeit mit der Familie des Humoristen und geriet durch die zahlreichen sehr komischen Erhardt-Zitate äußerst kurzweilig. Das Buch feiert zwar großteils den begnadeten Komiker und Verseschmied, doch auch seine Schattenseiten werden nicht ausgespart. Heinz Erhardts großer Erfolg im Filmen wie Witwer mit fünf Töchtern und Bühnenstücken wie Das hat man nun davon war für ihn auch eine Art Fluch. Aus Angst in Vergessenheit zu geraten, nahm er fast jedes Engagement an und seine Urlaube verbrachte er meist mit einer Tournee durch die Seebäder.

Um dem Druck und den Stress zu bewältigen, griff Heinz Erhardt zu Medikamenten und versteckte im Bühnenbereich Doornkaat-Fläschen. 1971 erlitt er einen Schlaganfall und konnte die restlichen acht Jahre seines Lebens weder sprechen noch schreiben. Dies war für einen Mann des Wortes natürlich besonders tragisch, dessen Filmauftritte und Gedichte („Hinter eines Baumes Rinde, wohnt die Made mit dem Kinde„) auch heute noch genauso komisch wie damals sind.

