Heinz Erhardt – Mein Leben

„Glücklich ist der Mensch zu preisen, der – angetan mit einem Regenmantel – durch den strömenden Regen geht und das Gefühl hat, durch meinen Mantel geht nichts durch. Dieser Mensch hat Humor! Humor ist nichts anderes als ein undurchlässiger Regenmantel und es ist nur bedauerlich, dass Regenmäntel immer so verregnet aussehen.„

Dies ist so ziemlich der einzige überlieferte Text, in dem Heinz Erhardt einmal etwas die Ebene des virtuosen Spaßmachers verlässt und sich völlig zu Recht fragt, warum es – Verdammt nochmal! -nötig ist, sich ein Mäntelchen umzuhängen, nur um halbwegs trocken durchs Leben zu kommen.

Seit Heinz Erhardts Tod im Jahre 1979 ist die Welt ganz gewiss nicht besser (und garantiert auch nicht komischer) geworden. Daher ist es zu begrüßen, dass sich der Lappan Verlag unermüdlich darum bemüht, das Werk von Erhardt auch weiterhin an die Leser zu bringen.

So illustrierte Jutta Bauer illustrierte etwa Ein Nasshorn und ein Trockenhorn, Gerhard Glück bebilderte bereits sieben Lappan-Sammelbände mit Texten des Humoristen und das erstmals 1970 im Fackelträger Verlag und danach in etlichen Auflagen als Rowohlt-Taschenbuch erschienene „große Heinz Erhardt Buch“ ist in einer erweiterten und um Fotografien ergänzten Edition weiterhin im Angebot.

Aktuell ist es Lappan gelungen den Freunden von Heinz Erhardt erneut eine große Freude zu machen. Ein von Erhardts Töchtern Verena Haacker und Marita Malicke zusammengestelltes Buch ermöglichr durch Fotos, Dokumente aus privaten Alben, bisher unveröffentlichte Texte und Zeitungsausschnitte einen fast schon intime Einblick in die Gedankenwelt ihres Vaters.

Als Titel des Albums wurde ein durchaus philosophisches Erhardt-Zitat gewählt: Des Menschen Leben gleicht der Brille: Man macht viel durch!

