Henk Kuijpers: Franka – Das Geheimnis von 1948

Qualität hat es nicht immer einfach sich durchzusetzen. Die beeindruckend von Henk Kuijpers in Szene gesetzte niederländische Comic-Serie Franka erschien bei uns ab 1985 bei Carlsen. Dort war nach 8 Alben die Luft raus. Der kleine Pinneberger Epison Verlag übernahm und brachte bis 2014 immerhin die ersten 22 Comic-Bände heraus.

Doch nachdem vier Jahre nichts geschehen war und in Holland bereits Band 25 ansteht, war dies ein Fall für Finix Comics. Dieser Verein tritt immer dann in Erscheinung, wenn etwas nicht mehr erscheint. So war es auch bei Henk Kuijpers Franka und daher liegt jetzt in ähnlicher Aufmachung wie zuvor bei Episilon (also ideal für das Sammler-Regal) Band 23 Das Geheimnis von 1948 vor.

Der ebenso exakte wie verspielte Zeichenstil von Kuijpers hat schon von Anfang an begeistert. Doch nicht nur in dieser Hinsicht hat sich die Serie immer weiter gesteigert. Die Geschichten, die in Franka erzählt werden, sind ebenso detailreich ausgearbeitet, wie Kuijpers Bilder.

Hinzu kommt noch, dass die rothaarige Hauptfigur, die anfangs eine ebenso taffe wie attraktive junge Frau ohne besondere Eigenarten im Stil von Francois Walthérys Natascha war oder Roger Leloups Yoko Tsuno war, sich mittlerweile zu einem zwar selbstbewussten, aber gelegentlich auch an sich zweifelnden, Charakter entwickelt hat. So führt Franka zwar ein spannendes und auch finanziell erfolgreiches Leben als Privatdetektivin, doch manchmal fühlt sich die Kunsthistorikerin etwas unterfordert, auch bei ihren meist nicht lange andauernden Beziehungen.

Als sie eine junge Dame beschattet, die gerade von einem Gigolo hereingelegt werden soll, ergreift Franka die Gelegenheit und fliegt anstatt dieser kurzerhand nach Gran Canaria. Dort kann sie eine noch ausstehende Rechnung mit einen Ex-Lover begleichen. Zugleich kommt Franka aber auch einigen Geheimnissen auf die Spur, die mit historischen Ereignissen, dem Dritten Reich und einem noch anstehenden Verbrechen in Verbindung stehen.

Franka geht also weiter – Band 24 Operation Raubflug ist bereits angekündigt – und das ist gut so.

