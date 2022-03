Herr Bachmann und seine Klasse

Der Lehrer, der an dem ich mich am lebendigsten erinnere ist Herr Busch. Dieser war weniger am Erfüllen des Lehrplans interessiert, sondern erzählte lehrreiche Anekdoten aus seinem Leben und machte auch schon einmal einen Kopfstand auf seinem Pult. Mehrmals pro Stunde ermahnte er sich selbst und murmelte: “Doch zurück zum Thema…“

Ein ähnlicher Typ ist Dieter Bachmann, der jedoch nicht die Oberstufe eines Gymnasiums in Philosophie unterrichtet, sondern die Klasse 6b an einer Gesamtschule. Da diese sich in der Industriestadt Stadtallendorf befindet, deren Einwohner zu 70% “Migrationshintergrund“ haben, stammen die Schüler von Herrn Bachmann aus zwölf Ländern.

Die Regisseurin Maria Speth (9 Leben) kennt Dieter Bachmann schon sehr lange und dessen faszinierenden Erzählungen inspirierten zu einem Dokumentarfilm. Dieser zeigt am Anfang, dass Dieter Bachmann durchaus autoritär bzw. als Autorität auftreten kann und Grenzen aufzeigt. Doch zugleich gewährt er seiner frühmorgens von der Fahrt mit dem Schulbus noch müden Klasse einen Schlummer-Moment.

Bachmann greift auch gerne zur Gitarre und musiziert mit seinen Schülern, doch ein zum Lehrer mutierter Liedermacher ist er dennoch nicht. Es ist faszinierend Bachmann dabei zuzusehen, wie er neugierig auf seine Schüler zugeht und mit ihnen über die Dinge des Lebens redet. Maria Speth dokumentiert einen Zeitraum vom 6 Monaten und ihr gelingt es tatsächlich die Schüler der 6b für drei kurzweilige Stunden zu Stars zu machen.

Die DVD von Grandfilm enthält neben dem 209-minütigen Hauptfilm noch eine Bildergalerie (2:40 min), Texttafeln mit einer Kurzbiographie und einem interessanten Director’s Statement von Regisseurin Maria Speth und den Trailer (2:20 min)

