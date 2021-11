Hilda und der Mitternachtsriese

Mit Vorschusslorbeeren ist das so eine Sache und wenn damit zu großzügig umgegangen wird, kann dies auch nach hinten losgeht. Das Erstlingswerk des Briten Luke Pearson wird von Reprodukt auf dem Backcover nicht nur mit dem im eigenen Hause erschienenen Mumins von Tove Janssons verglichen, sondern auch noch mit den Studio Ghibli Filmen von Hayao Miyazakis verglichen wird. Ist das nicht vielleicht etwas hoch gegriffen?

Das mag sein, aber detailreicher als Tove Jansson zeichnet Pearson auch nicht und sein selbstbewusster Umgang mit nicht wirklich erklärbaren Fantasy-Elementen lässt durchaus an Prinzessin Mononoke oder stärker noch Mein Nachbar Totoro denken. Der Comic erzählt von der kleinen Hilda, die zusammen mit ihrer Mutter in einer einsam gelegenen Hütte in den Bergen lebt. Sie erhalten regelmäßig klitzeklein Briefchen vom sogenannten “verborgenen Volk“ und werden aufgefordert ihr Haus zu verlassen.

Eines Tages unterschreibt Hilda einen ebenfalls klitzekleinen Vertrag und danach hat sie plötzlich (im Gegensatz zu ihrer immer noch “blinden“ Mutter) den Durchblick. Rund um ihr Haus befindet sich ein Dorf mit ganz kleinen Häusern, bewohnt von Wesen mit spindeldürren Armen und ohne Hände. Außerdem lauert in der Ferne noch der Mitternachtsriesen. Doch sind dessen Absichten wirklich so furchterregend wie sein Äußeres befürchten lässt?

Mit Luke Pearson Serie Hilda hat Reprodukt neben Kiste von Patrick Wirbeleit und Uwe Heidschötter einen weiteren tollen Beitrag für seine Reihe Kindercomics im Angebot. Dank der hochwertigen Aufmachung, der zeitlos schönen Geschichte und der Aussicht auf weitere Abenteuer mit Hilda dürften auch erwachsene Leser viel Spaß mit diesem Band haben.

