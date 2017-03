Hopfen und Malz – Gesamtausgabe 2

1980 plante der belgische TV-Sender TF1 eine Serie über die Geschichte des Bierbrauens. Der seit Ende der 60er Jahre auch als Comic-Autor tätige Finanzwissenschaftler Jean Van Hamme (Thorgal, Die große Macht des kleinen Schninkel, Das Teleskop) konnte mit seinem Konzept Les maitres de l’orge (Die Herren des Biers) überzeugen. Beginnend im Jahr 1854 bis hinein in die Gegenwart erzählte er die Geschichte einer weit verzweigten Sippschaft von Bierbrauern namens Steenfort. Die Jahre zogen ins Land und als Van Hamme 1990 nichts mehr von der TV-Leuten gehört hatte, beschloss er sein Skript zu einem Comic zu verarbeiten, was darin gipfelte, dass schließlich ab 1996 der Sender France 2 doch noch eine sechsteilige TV-Serie namens Les Steenfort, maîtres de l’orge produzierte.

Die aus sieben Bänden bestehende Comic-Serie zeichnete der Belgier Francis Vallés, der einen ähnlich realistisch-detaillierten Stil pflegt wie Philippe Francq, der Van Hammes Erfolgsreihe Largo Winch in Szene setzt. In Deutschland wurde die Serie ab 1994 unter dem eingängigen Titel Hopfen und Malz bei comicplus+ veröffentlicht. Genau wie Band 1 enthält auch die zweite Ausgabe der Hardcover-Gesamtausgabe nicht nur zwei zuvor als Album veröffentlichte Geschichten. Neben den 46-seitigen Comics Adrien 1917 und Noel 1932 sind auch noch – chronologisch in die Gesamterzählung eingefügt – vier Short Stories enthalten, die Van Hamme und Vallés 1999 im Sonderband Die Steenforts nachlieferten.

Die in diesem zweiten Sammelband der Serie enthaltenen Geschichten spielen im Zeitraum zwischen 1917 und 1943. Erzählt wird ein besonders spannendes Kapitel der belgischen und europäischen Geschichte. Angefangen im Ersten Weltkrieg erzählt Van Hamme davon, wie es der aus Deutschland stammenden Margrit Steenford gelingt zu verhindern, dass die Kupferkessel ihrer Brauerei von den deutschen Besatzern für Kriegszwecke beschlagnahmt und demontiert werden. Dass sie sich hierfür mit deutschen Offizieren arrangiert, wird ihr später zum Vorwurf gemacht. Margrits Sohn Adrien hingegen hat während seiner Einsätze als Soldat pikante Details über die Rotlicht-Vergangenheit seiner Mutter erfahren. Dies hat ihn von ihr entfremdet, und er lässt sich von Rechtsextremisten überreden, nach Ende des Kriegs in die Politik zu gehen. Mit wem er sich eingelassen hat, erfährt Adrien erst, als es zu spät ist…

Dank der vielen überraschenden Wendungen des versierten Erzählers Van Hamme und dem von Vallés sehr lebendig zu Papier gebrachten großen Ensemble mit interessanten Charaktere, kann “Hopfen und Malz“ immer noch faszinieren. Es ist ein großes Vergnügen einen derart mitreißenden Comic in einer so schönen Edition zu lesen. Diese wird noch abgerundet durch kurze Berichte über die TV-Serie und die die Versuche echtes Steenfort-Bier zu brauen.

