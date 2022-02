Hosen an oder voll? – Vom Kampf der Geschlechter

Der 1944 in Cotbus geborene Peter Butschkow war lange Zeit Berliner. Heute lebt er in in Nordfriesland und ist als Cartoonist tätig. Mittlerweile hat er sich auf Ratgeberbücher wie Überleben im Garten oder Überleben beim Zahnarzt spezialisiert, die sich nicht nur zum Verschenken, sondern mindestens ebenso gut zum Lesen eignen.

Zu seinem Erfolgsrezept gehört, dass er nicht ausschließlich auf Cartoons mit hoher Gagdichte setzt, sondern die Ratgeber enthalten auch noch einige mindestens ebenso komische Texte. In Überleben mit Oma erinnert sich Butschkow in rührenden Worten an seine eigene Oma, die ihm immer Bananen aufdrängte und für ihn “noch heute in jeder Banane weiterlebt“.

Daher war für ihn der Gedanke naheliegend, bei einem Band über den immer noch nicht ausgestandenen “Kampf der Geschlechter“ eine (deutlich jüngere) Co-Autorin mit an Bord zu nehmen. Inmitten von Butschkows Cartoons, die sich fast immer erfolgreich darum bemühen, in alle Richtungen auszuteilen, gibt es auch noch zehn kurze Texte mit amüsanten Beobachtungen, bzw. fundierten Männer-Bashing.

Caren Hodels Glossen widmen sich “Helden am Herd“ oder in “Shoppst Du noch oder schläft Du schon“ Männern, die mit dem Einkaufsbummel fremdeln. Diese Texte sind höchstwahrscheinlich ein gut gelungener Versuch zur Neutralisierung von Butschkows stammtisch-kompatiblen Schenkelklopfer-Cartoons wie “Frauen im Weltraum“ (zu sehen ist eine Apollo-Raumfähre mit Gardinen am “Fenster“) oder diesem Dialogwitz: Sagt ne Frau zu ihrem Mann: “Ich kann Dein Schmatzen nicht mehr hören!“, daraufhin er: “Blöd, lauter kann ich nicht!“

