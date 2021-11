Grundlage des 42. DC Universe Animated Original Movie ist das 2013 erschienene Game Injustice: Gods Among Us, sowie die auf dieser Grundlage entstandene Comic-Adaption von Tom King (Rorschach, Hellblazer: Gefallene Engel). Die hierin erzählte Story geht nicht gerade zimperlich mit den DC-Charaktern um, und es kommt zu zahlreichen Todesfällen.

Nachdem die schwangere Lois Lane vom Joker umgebracht wurde, rächt sich Superman auf eine ungewöhnlich blutige Art und reißt dem Clownprinzen das Herz heraus. Der Stählerne versucht nun mit aller Gewalt die Erde zu einem friedlichen Ort zu machen, was Batman keineswegs gutheißt…

Bonusmaterial: „Adventures in Storytelling: Injustice – Crisis and Conflict“, both parts of the animated Justice League TV show’s episode „Injustice for All“.

