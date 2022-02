Bereits ein Jahr nach Pretty in Pink produzierte und schrieb John Hughes eine weitere Dreiecks-Geschichte, die ebenso amüsante wie sensibel von Teenagern erzählt, die von Zukunftsängsten und ihrem Gefühlsleben geplagt. Nachdem Hughes nicht mit der ursprünglich vorgesehenen Regisseurin Martha Coolidge klarkam wurde auch Ist sie nicht wunderbar? von Howard Deutch in Szene gesetzt.

Im Zentrum steht der sowohl als Künstler als auch als Automechaniker talentierte Keith Nelson. Sein bester Kumpel ist die ebenfalls zu den Außenseitern der Highschool gehörende Watts. Sie ist eine begnadete Schlagzeugerin und hat kein Verständnis dafür, dass auch Keith für die allseits beliebte Amanda Jones schwärmt. Als Amanda Schluss mit ihrem aus reichen Hause stammenden Freund Hardy macht, sieht Keith seine große Chance und es gelingt ihm Amanda zu einem Date zu überreden…

Die Geschichte soielt zwar im selben Milieu wie Pretty in Pink, geht jedoch in eine völlig andere Richtung. Mehr als dass durch den Film Lea Thompson und Howard Deutch zu einem heute immer noch verheirateten Paar wurden, sei hier nicht verraten. Die scheinbare Hauptrolle der Amanda Jones spielt die durch Zurück in die Zukunft zum Star gewordene Lea Thompson. Sie hatte zunächst kein Interesse daran, in einer Highschool-Romanze mitzuspielen. Doch nachdem sie in Howard the Duck neben einer albernen vermenschlichten Ente aufgetreten war und der frühe Marvel-Film böse floppte, wurde Ist sie nicht wunderbar? zum Rettungsanker für ihre Karriere.

Keith Nelson wurde von Eric Stoltz gespielt, der bereits zuvor bei Zurück in die Zukunft einige Drehtage an der Seite von Lea Thompson absolvierte. Doch Stoltz verstand den Film als Drama und spielte Marty McFly entsprechend. Regisseur Robert Zemeckis war entsetzt und tauschte Stoltz gegen den sehr viel lustigeren Michael J. Fox aus. Doch in Ist sie nicht wunderbar? ist Stoltz großartig. Unterstützt von Nebendarstellern, wie dem väterlichen John Ashton oder dem freakigen Elias Koteas, kann Stoltz überzeugt als eine Figur, in die John Hughes sehr viel von seinem eigenen Charakter einfließen ließ.

Der eigentliche Star des Films ist aber ganz eindeutig Mary Stuart Masterson, die sehr sensibel eine Watts spielt, die sich sehr ruppig gibt, um nicht verletzt zu werden.Sie gerät in emotionale Grenzgebiete, nachdem sie sich von Keith dazu überreden liess, ihn zu seinem großen Rendezvous zu chauffieren, obwohl sie selbst in Keith verliebt ist. Doch bevor Keith mit Emma loszieht, zeigt Watts ihrem Schulfreund noch, wie sie sich einen richtigen Kuss vorstellt. Ganz große Kino!

Erstmals auf Blu-ray wurde “Ist sie nicht wunderbar?“ von Paramount in einer “John Hughes 5-Movie Collection“ veröffentlicht. Neben „Pretty in Pink“ sind auch noch „She’s having a Baby“, „Ferris macht blau“ und „Ein Ticket für Zwei“, die alle drei von Hughes geschrieben, produziert und inszeniert wurden. Zu „Ist sie nicht wunderbar?“ gibt interessantes Bonusmaterial: Ein Gespräch mit Howard Deutch von 2021 (6:46 min), ein Making of von 2006 (7:46 min), ein Bericht über die Besetzung von 2006 (13:27 min) und John Hughes im Gespräch mit Kevin Bacon von 1986 (10:50 min)

„John Hughes 5 Movie Collection“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ist sie nicht wunderbar!“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pretty in Pink“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pretty in Pink“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„16 Candles – Das darf man nur als Erwachsener“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„16 Candles -Das darf man nur als Erwachsener“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Breakfast Club“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Breakfast Club“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken