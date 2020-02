Bei einem Besuch in Paris erwählt ein südamerikanischer Indianerhäuptling den leichtlebigen Perrin (Patrick Bruel) zum Retter seines Volkes. Da dieser gerade von Schuldeneintreibern gejagt wird, lässt er sich auf das Spielchen ein und bricht mit dem bulligen Dolmetscher und Survival-Experten Campana (Jean Reno) in den brasilianischen Dschungel auf. Dort macht Perrin einige unvergessliche Erfahrungen, verliebt sich und wächst über sich hinaus.

Francis Weber (Ruby & Quentin) schrieb die Drehbücher zu einigen der schönsten französischen Komödien wie etwa Ein Käfig voller Narren oder Der große Blonde mit den schwarzen Schuh. Als Regisseur setzte er die drei gelungene Actionkomödien Der Hornochse und sein Zugpferd, Zwei irre Spaßvögel und Die Flüchtigen mit dem ungleichen Paar Gerard Depardieu und Pierre Richard in Szene. An diese Tradition knüpft er 1996 in Jaguar mit Jean Reno und Patrick Bruel an.

Untermalt von einem wie immer herrlichen Soundtrack von Vladimir Cosma, unter Mitwirkung der attraktiven Venezianerin Patricia Velásquez (Die Mumie) und Danny Machete Trejo als Bösewicht gelang Weber ein rundum erfreulicher Film. Dieser ist zugleich spannend und amüsant, aber dabei nie albern ist, und hat – scheinbar ganz nebenbei – auch ein oder zwei Dinge zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Südamerika zu sagen.

Jaguar liegt schon lange als DVD vor, wer jedoch eine Blu-ray des Filmes möchte, muss zur Jean Reno Collection greifen. Die Box enthält neben Jaguar noch die 2017 entstandenen Filme The Adventures sowie Der Meisterdieb und seine Schätze.

Extras der Blu-ray von „Jaguar“: Kurzer Bericht mit Impressionen von den Dreharbeiten (3:00 min, ohne Untertitel) Making Of (19;51 min, wie alle übrigen Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln; Interviews mit Jean Reno (4:33 min) und Patrick Bruel (3:23 min), Deutscher Kinotrailer (2:08 min); Zwei Französische Trailer (0:31 min + 2:07 min); Galerie mit 60 Bildern

„Jean Reno Collection“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jean Reno Collection“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jaguar“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jaguar“ bei ebay kaufen, hier anklicken