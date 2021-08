James Kakalios: Physik der Superhelden

James Kakalios hat als Professor für Physik an der Universität von Minnesota immer wieder festgestellt, dass seine Studenten kurz vor dem Einschlafen waren, selbst wenn er seine Vorlesungen durch praktische Experimente auflockerte. Es stand immer die Frage im Raum, wozu denn das ganze formelhafte Zeug im wirklichen Leben nützlich sei. Uneingeschränkte Aufmerksamkeit hatte er jedoch immer dann, wenn er Newtons Gravitationsgesetz mit der Hilfe von Superman erklärte.

Kakalios ist von klein auf ein begeisterter Leser von Superhelden-Comics und wie dieses Buch beweist sogar ein ausgesprochener Experte auf diesem Gebiet. Er behauptet sogar, dass er nahezu alles was er über Naturwissenschaften weiß von den Fantastic Four, Batman oder seinem Lieblingshelden Atom gelernt hat. So beantwortet Kakalios z. B. wissenschaftlich äußerst fundiert die Frage, wer für den Tod von Gwen Stacy verantwortlich ist, der Green Goblin oder das Netz von Spider-Man.

Klappentext und Vorwort werden zwar nicht müde zu betonen, dass es James Kakalios gelingt durch seine Superhelden-Aufhänger dem Leser scheinbar so ganz nebenbei die Grundkenntnisse der Physik unterzujubeln. Ehrlich gesagt habe ich immer dann recht rasch weitergeblättert, wenn Sätze auftauchen wie “Die Stärke der Reibungskraft, die der Bewegung eines Objekts über eine horizontale Fläche entgegenwirkt, ist proportional zu dem Gewicht, mit dem das Objekt …“

Über Superhelden hingegen habe ich (obwohl selbst nicht ganz unbeleckt auf diesem Gebiet) von Professor Kakalios so einiges gelernt, etwa dass Stan Lee von den neuen X-Men nicht so recht begeistert war, oder dass Ant-Man einen ziemlich lahmarschigen Gegner namens Porcupine (Stachelschwein) hat, oder dass die Fantastic Four (angeblich) das Resultat einer Golfpartie sind und zahlreiche weitere Kuriositäten. Danke, Professor Kakalios und das nächste Mal bitte diesen ganzen Quatsch über Kraftstöße, Zentripetalbeschleunigung oder Quantenmechanik gleich weglassen. Wozu bitte soll das gut sein im wirklichen Leben?

