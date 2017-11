Das war schon lange fällig! Zwar veröffentlichte bei uns der Feest Verlag ab 1995 in acht Bänden einen Großteil der ab 1988 von Jamie Hewlett gezeichneten und von Alan Martin geschriebenen respektlosen Serie Tank Girl. Das war es jedoch auch schon, an eine prachtvolle großformatige Gesamtausgabe, wie in Großbritannien unter dem Titel The Hole of Tank Girl erschienen, traute sich hierzulande niemand heran.

Dies verwundert etwas, denn es ist ja nicht so, dass es ruhiger um Jamie Hewlett geworden ist, nachdem dieser – sicher auch nach der Enttäuschung über die schreckliche Hollywood-Verfilmung – die Arbeit an Tank Girl erst einmal einstellte (die Comic-Serie ging jedoch ohne ihn weiter). Gemeinsam mit seinem ehemaligen Mitbewohner Damon Albarn (Blur) gründete Hewlett die Band Gorillaz, die mindestens so stark durch die zugehörigen Entwürfe und Animationen wie durch die Musik beeindruckt.



Ein fetter Prachtband von Taschen hat sich jetzt den ganzen Hewlett vorgeknöpft. Die spärlichen aber aussagekräftigen Texte wurden in deutscher, englischer und französischer Sprache abgedruckt. Doch in erster Linie setzt auch dieses Buch aus dem Hause Taschen auf die Macht der Bilder. Enthalten sind markante Seiten, Panels, Cover und Illustrationen aus Tank Girl, wobei auch neuere Arbeiten Hewletts etwa aus 21th Century Tank Girl von 2015 berücksichtigt wurden.



Noch umfassender wird das faszinierende Artwork für die Gorillaz gewürdigt. Zum Abdruck kommt dabei auch das komplette Storyboard zum Video Rhinestone Eyes. Doch das ist noch längst nicht alles. Der Taschen-Band enthält auch verrückte Seiten aus der Comic-Serie Phoo Action (über einen Kung-Fu-Strafverfolgungsbeamten), Illustrationen zum Thema Klimawandel, Artworks für die Oper Monkey: Journey to the West, Tarotkarten, schwarzweiße Zeichnungen von Pinienbäumen und vieles mehr. Den krönenden Abschluss bilden dann noch einige lässig hingehauenen Skizzen, die fast schon wie Originalzeichnungen wirken, da sie auf Transparentpapier abgedruckt wurden.

Schöner als durch dieses Buch kann ein Künstler nicht gewürdigt werden!

