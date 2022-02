Jan Reiser: Lurchis Luftpost

Im Alter von nur 58 Jahren verstarb am 3. Mai 2021 der Lurchi-Zeichner Dietwald Doblies. Ab 1955 zeichnete er von Lurchi und die Zaubersteine bis Der Jungbrunnen insgesamt 55 “lustige Salamanderhefte“ und sieben Lurchi-Pixis. Doblies hat somit mehr produziert als der legendäre Heinz Schubel, der es von 1950 bis 1972 auf insgesamt 52 Lurchi-Hefte brachte.

Das erste Heft erschien 1937 und somit hat der Salamander ein längeres Leben, als Superman (ab 1938) und Batman (ab 1939). Jan Reiser tritt also ein verantwortungsvolles und schwieriges Erbe an. Vom in Tegernsee geborenen Reiser stammen u. a. die Comic-Reihe Sticks & Fingers, sowie die prachtvoll illustrierten Bilderbücher zu den Klassikern De Gschicht vom Brandner Kasper von Franz von Kobell und Der kleine Lord von Frances Hodgson Burnett.

Nahtlos knüpft Reiser an die alten Geschichten an: Die sieben Freunde leben weiterhin in Molchhausen und müssen Alltagsprobleme mit Kreativität und Einsatz lösen. Im ersten Abenteuer Lurchis Luftpost hat sich der Postbote Horst Adler den Flügel verknackst. Prompt springt sein Freund Hopps für ihn ein.

Mit dem Fahrrad kann er mühelos die meisten Briefe verteilen. Aber nach Mumeldorf, wo Gämse und Steinböcke hoch oben in den Bergen leben, ist kein Hinkommen. Nach den Vorlagen des Malers und Erfinders Leopardo Da Vinci basteln die Freunde ein fliegendes Rad und das Problem ist gelöst.

Jan Reiser hat Design und Farben der Figuren nahezu unverändert übernommen. Nur dem Igel wurde eine neue Brille verpasst. Der Stil ist dennoch anders als bei allen Vorgängerinnen und Vorgängern, doch er überzeugt. Sehr gut ist, dass alle sieben Charaktere in der Story und in den Panels gut vertreten sind.

Auch die Geschichte knüpft problemlos an das sehr hohe Niveau des Vorgängers an. Insgesamt ein sehr, sehr gelungener Neueinstieg. Die Freude auf weitere Geschichten ist groß und so heißt es diesmal: „Und lang schallt es vom Berge noch: Salamander fliege… äh …lebe hoch!“

Norbert Elbers

„Jan Reiser: De Gschicht vom Brandner Kasper“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jan Reiser: Der kleine Lord“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jan Reiser: Sticks & Fingers“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 1“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 2“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 3“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 4“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 5“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 6“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 7“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 8“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken