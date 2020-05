Er heißt zwar Dr. Jackman ist jedoch ein direkter Nachfahre des berüchtigten Dr. Jekylls. Aus seinem Leben als Familienvater zieht sich Jackman zunehmend zurück. In einem abgelegenen heruntergekommenen Appartement versucht er die immer häufiger auftretenden Verwandlungen in ein triebhaftes brutales Alter-Ego unter Kontrolle zu halten.

Mit einem Diktiergerät nehmen die beiden Persönlichkeiten Kontakt zueinander auf. Tom versucht zunächst einen Deal mit seiner dunklen Seite zu schließen, doch im Laufe der Zeit gerät die Situation zunehmend außer Kontrolle. Zusätzlich kommt eine mysteriöse dritte Partei ins Spiel…

Diese von Steven Moffat (Sherlock) geschriebene BBC-Miniserie ist weniger eine Verfilmung von Robert Louis Stevensons Geschichte Dr. Jekyll und Mr. Hyde, sondern vielmehr eine Fortsetzung, die im heutigen England angesiedelt ist (wobei kurze Rückblenden in das 19. Jahrhundert in die Handlung mit eingebaut sind). In der Hauptrolle überzeugt James Nesbitt (Lang lebe Ned Devine!, Der Hobbit), der die Verwandlung vom schüchternen Jekyll/Jackman in den beängstigenden Hyde nicht – wie in anderen Filmversionen – durch aufwändige maskenbildnerische Effekte sondern durch seine kraftvolle Darstellungskunst meistert.

Die DVD enthält die sechs Jekyll-Episoden in einer FSK-16-Fassung, die länger ist als die Version, die die BBC seinerzeit ausstrahlte. Wohl auch daher kommen die Gewaltausbrüche Hydes besonders direkt und schockierend rüber. Doch da es sich um eine britische Produktion handelt, gibt auch allerlei schrullige Typen und witzige Dialoge. Duch diese gelungene Mischung wird Jekyll zu einer aufregenden Neuinterpretation eines Horror-Mythos.

Extras der DVD: Die Geschichte der der Geschichte (34:44 min, wahlweise mit deutschen Untertiteln); Anatomie einer Szene (15:02 min, wahlweise mit deutschen Untertiteln); Wendecover

„Jekyll – Blick in deinen Abgrund“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jekyll – Blick in deinen Abgrund“ bei ebay kaufen, hier anklicken