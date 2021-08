Es ist eine neue Droge, die ihre Benutzer durch Zeit und Dimensionen driften lässt, ihr Straßenname: Sojasoße. Für manche ist sie tödlich, andere sind nach dem Trip befallen. Die weltweite Invasion ist schleichend, die Menschheit braucht jetzt Helden. Was sie stattdessen bekommt, sind die verpeilten College-Abbrecher John und Dave (Chase Williamson + Rob Mayes). Können diese beiden die Welt vor dem drohenden Horror bewahren? Vermutlich nicht.

10 Jahre nachdem ihm die mittlerweile fast schon kultisch verehrte Horror-Tragikomödie Bubba Ho-Tep gelang, versucht Don Coscarelli 2012 einen ähnlich schrägen Spaß nachzuschieben. Das Resultat John Dies at the End ist im direkten Vergleich um einiges schwächer, kann aber dadurch punkten, dass Coscarelli der Schöpfer der vierteiligen deftig-splattrigen Das Böse / Phantasm-Filmreihe hier neue Wege beschreitet.

Die Hauptinspirationsquellen kommen- neben den Werken von H. P. Lovecraft – diesmal zweifelsohne aus Großbritannien. Der Humor des Filmes lässt an den TV-Dauerbrenner Doctor Who sowie an Douglas Adams‘ Per Anhalter durch die Galaxis-Bücher denken. Das hat den Nachteil, dass der stark auf pfiffige Dialoge setzende Film gelegentlich etwas zu geschwätzig wird und erst kurz vor Ende (und im Nachspann dann total!) aufdreht. Doch insgesamt gelang Coscarelli ein weiterer Film mit Kult-Appeal.

„John Dies at the End“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„John Dies at the End End“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„John Dies at the End bei ebay kaufen, hier anklicken

„Bubba Ho-Tep“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Bubba Ho-Tep“ als Doppel-DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Bubba Ho-Tep“ als Einzel-DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Bubba Ho-Tep“ bei ebay kaufen, hier anklicken