John Grisham: Theodore Boone – Kid Lawyer

Irgendwann musste es wohl so kommen, dass John Grisham sich an einer Jugendbuch-Reihe versuchen würde. Der fleißige US-Autor erzählt nicht nur beständig spannende Geschichten von Anwälten oder Richtern, sondern nährt damit auch eine durchaus gesunde Skepsis am (US-amerikanischen) Gerechtigkeitsempfinden und dem daraus resultierenden Justizsystem. Anscheinend ist Grisham der Meinung, dass dieses Misstrauen gar nicht zeitig genug verbreitet werden kann.

Sein erster Roman Theo Boone und der unsichtbare Zeuge, um den 13-jährigen Nachwuchsanwalt Theodore Boone – natürlich der Sohn eines Anwaltspärchens – liest sich zwar teilweise wie ein Was ist was?-Sachbuch über die Durchführung eines Mordprozesses, verlässt aber auch immer wieder die heile Mittelklasse-Welt, in der die Hauptfigur lebt und beschäftigt sich mit den Schattenseiten der US-Gesellschaft.

So berät der rechtskundige Justiz-Junkie Theo Boone seine Mitschüler und dabei geht es nicht nur darum, ein weggesperrtes Hündchen aus dem Käfig des städtischen Tierasyls zu befreien, sondern auch um Zwangspfändungen oder illegale Einwanderer.

Die Hauptstory dreht sich jedoch um einen spektakulären Mordprozess und Grisham räumt darin mit dem in Film und TV immer wieder gerne ausgespielten Klischee vom plötzlich auftauchenden Zeugen, den Verteidigung oder Anklage kurz vor Schluss der Verhandlung überraschend präsentieren. In diesem Sinne überrascht das ebenso spannenden wie humorvollen Buches durch ein unspektakuläres, realitätsnahes Ende.

