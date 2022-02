Joker/Harley: Psychogramm des Grauens 3

Wenn die beiden beliebtesten Batman-Schurken in einer Graphic Novel unter dem Black Label auftreten, dann sind dies gute Voraussetzungen für etwas Außergewöhnliches. Der Autorin Kami Garcia (Caster Chronicles-Serie) gelingt dies in einer ganz neuen Art und Weise. Heraus kommt eine spannende Verfolgungsjagd in der die Profilerin Harley Quinzel einen Serienmörder jagt, der aber seine Vorgehensweise im Laufe der Zeit ändert.

Hatte der Joker im letzten Band noch Harley in ihrer Wohnung aufgelauert und die Profilakten gestohlen, so beginnt jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel um noch schlimmere Verbrechen zu verhindern.

Da Harley persönlich in die Morde des Jokers involviert ist – er hatte ihre Freundin Edie aus nicht ersichtlichen Gründen getötet – nimmt die Jagd Züge an, die sich nicht mehr mit korrekter Polizeiarbeit vereinbaren lassen.

Im Abschlussband derdreiteiligen Serie laufen alle Fäden auf eine finale Konfrontation der handelnden Protagonisten heraus. In Rückblicken werden alle offenen Fragen geklärt und es ergibt sich ein sehr schlüssiger Thriller.

Die Zeichnungen Mico Suayan und Jason Badower sind wieder von beachtlicher Schönheit und Klarheit. Insgesamt ist Joker/Harley: Psychogramm des Grauens eine gelungene Neuinterpretation bekannter Charaktere.

Norbert Elbers

„Joker/Harley: Psychogramm des Grauens – Band 1″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Joker/Harley: Psychogramm des Grauens – Band 2″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Joker/Harley: Psychogramm des Grauens – Band 3″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Harleen – Band 1″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Harleen – Band 2″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Harleen – Band 3″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken