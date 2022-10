Kamikaze – TV-Tod live

Durch das ständig wachsende Streaming-Angebot verliert das Medium-DVD immer mehr an Bedeutung. In den Media Märkten werden heute dort wo einst digitale Bild- und Tonträger in reicher Auswahl erhältlich waren, Produkte von Lego oder Playmobil angeboten. Neben Musik auf Vinyl boomen in einem etwas kleineren Maße die liebevoll aufgemachten Mediabook-Editionen von Filmklassikern. Diese meist nicht ganz billigen Editionen schielen auf reifere Kunden, die sich jene Filme die sie in den 80er-Jahren im Kino sahen, noch einmal in allerbester Bildqualität auf Blu-ray im Heimkino ansehen möchten.

Oft ist die Zweitbegegnung mit Filmen wie Das Söldnerkommando, Gwendoline, New York, New York oder Doctor Mordrid – Master of the Unknown eher ernüchternd, doch es gibt auch echte Entdeckung. So dürfte kaum jemand den vom Kultregisseur Luc Besson (Valerian – Die Stadt der tausend Planeten, Anna) geschriebenen und produzierten französischen Science-Fiction-Thriller Kamikaze kennen. Hauptfigur des von Bessons Assistenten Didier Grousset inszenierten Films ist der Wissenschaftler Albert, der nach seiner Kündigung völlig durchknallt. Er entwickelt eine Strahlen-Kanonet, mit der er von daheim aus live jene TV-Moderatoren erorden kann, die ihn nerven.

Das klingt etwas albern, doch der hauptsächlich als Vorgesetzter von Louis de Funès in den Gendarm-Filmen bekannte Michel Galabru verleiht dem Mad Scientist auch tragische Züge. Die Figur des ermittelnden Inspektors Romain Pascot ist ebenfalls in den richtigen Händen. 80er-Jahre-Kinogänger dürften Richard Bohringer noch aus dem Kultfilm Diva von Jean-Jacques Beineix kennen. Bohringers ruhige Souveränität als engagierter Polizist, der zugleich auch noch alleinerziehender Vater ist, erdet den manchmal etwas zu sehr im klamaukigen Bereich angesiedelten Film.

Hervorzuheben ist auch noch der Soundtrack von Bessons Hauskomponist Eric Serra. Kamikaze spielt zwar nicht in derselben Liga wie Leon – Der Profi oder Das fünfte Element, ist jedoch eine spannende Neuentdeckung aus der Vergangenheit.

Das Mediabook von UCM.ONE enthält den 89-minütigen Film auf DVD und Blu-ray. Als Extra gibt es den deutschen Trailer (1:25 min), eine Bildergalerie (1:15 min) und ein sechzehnseitiges, reich bebildertes Booklet.

