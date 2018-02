Hätte dieser Film, wie ursprünglich geplant, den Titel Killer Klowns getragen, wäre zu vermuten gewesen, dass es sich um einen blutigen Horror-Thriller handelt. Doch der Zusatz “from Outer Space“ signalisiert, dass es eher lustig zugehen wird. Regisseur Stephen Chiodo, der den Film gemeinsam mit seinen Brüdern Edward und Charles realisierte, nahm sich den ebenfalls nicht bierernst gemeinten Science-Fiction-Film Blob – Schrecken ohne Namen zum Vorbild.

Dennoch erhielt der Film, der bei uns 1988 unter dem Titel Space Invaders in die Kinos kam, eine Freigabe ab 18 Jahren und daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Chiodos erzählen davon, wie die fiktive kalifornische Kleinstadt Crescent Cove zum Opfer einer außerirdischen Invasion wird. Das Raumschiff ähnelt einem Zirkuszelt und die menschenähnlichen Aliens haben weiße Haut und rote Nasen. Auch ihr Verhalten lässt an Zirkusclowns denken, doch ihre Faxen sind tödlich…

In einer besonders schönen Szene zaubert ein der Killer-Klowns durch seine Hände Schattenfiguren an eine Wand. Auf ein niedliches Häschen folgt schließlich ein gewaltiger Dinosaurier, der einige harmlose Passanten verschlingt. Solche auch tricktechnisch genialen Momenten sind eher Mangelware in dem von den Chiodo Brothers mit viel Improviationstalent für 1,8 Millionen Dollar produzierten Film. Doch insgesamt ist Killer Klowns from Outer Space eine sehr sympathische Angelegenheit, die nun auch als eine liebevoll aufgemachte DVD- und Blu-ray-Edition mit prallem Bonusmaterial vorliegt.

Das Mediabuch enthält den 86-minütigen Film auf Blu-ray und DVD, sowie ein 16-seitiges Booklet von Oliver Nöding. Außerdem gibt es einen leider nicht untertitelten sehr informativen Audiokommentar der Chiodo Brothers. Hinzu kommen auf einer zweiten DVD noch: Making Of (21:40 min, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), Kreating Klowns (12:50 min), Bringing Life to these Things (7:39 min), Visual Effects (14:52 min), Komposing Klowns (13:15 min), Tales of Tobacco (17:17 min), Debbie’s Big Night (10:13 min), The Chiodo Brother‘s Earlie Films (7:10 min), Musikvideo (4:17 min), Klown Auditions (3:56 min), Holly Smoke (0:07 min), Killer Bloopers (2:49 min), entfallene Szenen (4:28 min, wahlweise mit Audiokommentar der Chiodo Brothers), sowie der deutscher Trailer (1:43 min), ein US-Trailer (1:53 min), Storyboards (1:35 min) und eine selbstlaufende Galerie mit Plakaten, Fotos und Enwurfszeichnungen (12:12 min).

