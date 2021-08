Killer’s Bodyguard 2

2017 entstand eine erstaunlich gut austarierte Mischung aus Action und Komödie. Ryan Reynolds ist als leicht spießiger aber hochqualifizierter Leibwächter Michael Bryce den Auftrag den nicht minder talentierten aber etwas leichtlebigeren Attentäter Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) durch halb Europa zu eskortieren, damit dieser als Kronzeuge vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen den wegen Völkermord angeklagten weißrussischen Potentaten Vladislav Dukhovich (Gary Oldman) aussagen kann.

Da der Film recht erfolgreich in den Kinos folgte vier Jahre später eine Fortsetzung. Der Originaltitel Hitman’s Wife’s Bodyguard deutet bereits an, dass die im ersten Film als Sonia, die inhaftierte Gattin von Darius, nur eine kleine Rolle spielende Salma Hayek diesmal einen deutlich größeren Part hat. Doch leider funktioniert es nicht wirklich aus Hayek, Jackson und Reynolds ein gewaltbereites Komiker-Trio zu machen.

Der im ersten Teil als gleichberechtigter Gegenpart zu Jackson agierende Reynolds wird in der wieder von Patrick Hughes (The Expendables 3) inszenierten Fortsetzung zum Dödel degradiert. In seiner Darstellung eines psychisch instabilen Bodyguards, der es zwar ständig Sprachbotschaften an sein “zukünftige Ich“ sendet, es aber nicht schafft, seine blutigen Klamotten zu wechseln, erweckt er fast schon Mitleid. Jackson und Hayek hingegen albern sich mit einer unerträglich-plumpen Zotigkeit quer durch Europa.

Auch peinliche Gastauftritte von Antonio Banderas und Morgan Freeman bringen den Film nicht weiter. Einzig Frank Grillo, der bereits erfreulich selbstironisch in Boss Level herumballerte, hat in seinen kurzen Auftritten als in Europa stationierter US-Agent mit Heimweh und kaum verständlicher Dolmetscherin einige Lacher auf seiner Seite. Bitte keinen dritten Teil!

