Kristina Gehrmann: Bloody Mary

2018 gelang Kristina Gehrmann eine beeindruckende Adaption von Upton Sinclairs Sozial-Drama Der Dschungel über die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen Chicagos. Drei Jahre später lässt Gehrmann einen weiteren epischen Comic mit einem Umfang von mehr als 300 Seiten folgen, der in eine völlig andere Richtung geht.

Diesmal widmet sie sich Mary Tudor, der Tochter des englischen Königs Heinrich VIII. Als sich der Monarch 1533 neu vermählen wollte, war dies ohne den Segen des Papstes nicht möglich. Daher sagte Heinrich VIII. sich und ganz England von der römisch-katholischen Kirche los. Nach seiner zweiten Hochzeit wurde Mary zur “illegitimen Tochter des Königs“ erklärt und wuchs getrennt von ihren Eltern auf.

Sehr ausführlich erzählt Kristina Gehrmann, wie die junge Mary den Launen ihres Vaters, sowie den unstabilen religiösen und politischen Verhältnissen zunächst hilflos ausgeliefert ist. Doch durch Sturheit und Willensstärke gelingt es ihr, so lange durchzuhalten, bis sich das Blatt schließlich wendet. 1553 bestieg sie als 37-jährige Frau schließlich den Thron von England. Als Mary I. versuchte sie in England den Katholizismus wieder einzuführen. Dies resultierte darin, dass Hunderte von Protestanten hingerichtet wurden und die Königin Bloody Mary genannt wurde.

Indem Gehrmann alle diese historischen Ereignisse aus der Sicht von Mary schildert, gelingt es ihr durch eine spannende Geschichte ganz ohne Fußnoten historische Zusammenhänge zu vermitteln. Thematisch passend arbeitete sie diesmal erstmals in Farbe. In einem kurzen Nachwort erzählt sie, dass sie ihre Zeichnungen am Rechner anfertigte, diese dann ausdruckte, auf Holzbretter tackerte und mit Aquarellfarben kolorierte.

Das Resultat kann voll überzeugen und eine Fortsetzung ist auch schon in Planung. In Gloriana will Kristina Gehrmann die Geschichte von Marys Halbschwester Elisabeth erzählen, die nach dem Tod von Mary I. die Thronfolger antrat. Nachdem sie zuvor schon mit Im Eisland auf über 700 Seiten das Schicksal einer gescheiterten Arktis-Expedition großartig in Szene setzte, ist Gehrmann zuzutrauen, dass sie in zukünftigen Comics die britische Thronfolge bis in die Gegenwart dokumentieren wird.

