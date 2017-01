Bereits 2014 konnte Damien Chazelle mit dem von ihm inszenierten und geschriebenen Film “Whiplash“ überzeugen. Die Geschichte um einen hyperautoritären Musiklehrer, der das Leben eines talentierten Schlagzeugers dominierte, bescherte J. K. Simmons den lange verdienten Oscar als bester Nebendarsteller. Auch in Chazelles dritten Spielfilm spielt Musik wieder eine große (und J. K. Simmons eine kleine) Rolle.

Am Anfang von „La La Land“ gibt es eine gewaltige Sing- und Tanznummer, für die eigens ein ganzer Highway-Abschnitt gesperrt wurde. Chazelle versucht vor dem realistischen Hintergrund des heutigen Los Angeles ein klassisches Musical in Szene zu setzen. Statt die Tanz- und Gesangsnummern rasant zu schneiden setzt er sie in durchgehend in langen Breitwand-Sequenzen in Szene.

Das mag auf den ersten Blick manchmal etwas kitschig und fremd anmuten, doch da die jazzigen Songs von Justin Hurwitz (allen voran “City of Stars“) sofort ins Ohr gehen und die Geschichte recht realitätsnah geraten ist, gelang ein ungemein fesselder Film. Während Chazelle in “Whiplash“ die Frage stellte, wie weit man gehen sollte, um seinen Traum zu verwirklichen, geht es diesmal auch darum, wie viele Kompromisse eingegangen werden sollten.

Die Hauptfigur ist der von Ryan Gosling verkörperte hochtalentierte Pianist Sebastian, der den klassischen Jazz am Leben erhalten muss, doch dann widerwillig bei einer erfolgreichen Mainstream-Band einsteigt. Unter dem Druck der vielen Auftritte und Presse-Termine leidet Sebastians Beziehung zur aufstrebenden Schauspielerin Mia (Emma Stone)…

Eine meisterlich in Szene gesetzte Sequenz zeigt wie Mia bei einem ausverkauften Konzert inmitten bestens gelaunter Besucher Sebastian dabei beobachtet, wie er ohne Freude und Anteilnahme musiziert. Noch beeindruckender ist die Schlusssequenz, die bildgewaltig davon erzählt, wie (Achtung Spoiler!) das Leben von Mia und Sebastian alternativ auch hätte verlaufen können.

Wenn Damien Chazelle sich nicht für den nächsten Star Wars oder Superhelden-Film abwerben lässt, sondern seinen faszinierenden Weg weiter geht, dann könnte ihm eine Wiederbelebung des Musicals gelingen!

