Nachdem der an Krebs erkrankte Nerio Winch – Alleinherrscher über die größte Holding weltweiter Unternehmen – vom Dach seines New Yorker Hauptquartiers gestürzt wurde, taucht scheinbar aus dem Nichts ein gewisser Largo Winczlav auf. Der 27jährige gebürtige Jugoslawe wurde von Nerio adoptiert und dazu erzogen eines Tages die Führung der Weltfirma zu übernehmen. Als dies schließlich eintritt, profitiert Largo von seinen Erfahrungen als jugendlicher Herumtreiber auf der Flucht vor seinem übermächtigen Adoptivvater…

Beim ersten Anlauf scheiterte die deutsche Veröffentlichung der französischen Erfolgsserie “Largo Winch“ nach vier Bänden beim Ehapa Verlag. Dies lag an den hohen Erwartungen des Lizenzgebers Dupuis, der einen ähnlichen Erfolg wie in Frankreich erwartete, wo jedes neue Album der Serie Verkaufszahlen im sechsstelligen Bereich aufzuweisen hat. “Largo Winch“ basiert auf Romanen von Jean Van Hamme („Hopfen und Malz„), der auch die Comicszenarios schrieb. Mittlerweile gibt es zu “Largo Winch“ auch ein Video-Game, eine TV-Serie und zwei sehr rasant in Szene gesetzte Kinofilme.

An der Comicserie “Largo Winch“ überrascht, dass Jean Van Hamme im Gegensatz zu seiner etwas ähnlich gelagerten Erfolgsserie “XIII“ seinen Spannungsbogen nicht über etliche Alben spannt, sondern kürzere in sich abgeschlossene Geschichten erzählt. Bereits im zweiten Album “Gruppe W“ wird enthüllt, wer aus dem Führungsgremium der Firma den übermächtigen Nerio Winch tötete.

Neben den spannenden Storys, die geschickt und humorvoll Elemente des Wirtschaftsthrillers und des Actionfilms verknüpfen, überzeugen die realistischen Zeichnungen von Philippe Francq, die die in aller Welt angesiedelten Schauplätze in prachtvoll kolorierten Panels wiedergeben. Mittlerweile hat sich der Verlag Schreiber & Leser der Serie angenommen und veröffentlich “Largo Winch“ zu erschwinglichen Preis in schön aufgemachten Hardcover-Bänden und etwas kleinformatiger als Sammelbände, die jeweils vier Einzelalben enthalten.

